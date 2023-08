Saiba quando sai a consulta do próximo lote de restituição do IR

Os lotes foram divididos por ordem de prioridade de acordo com algumas regras estabelecidas na declaração Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Os lotes foram divididos por ordem de prioridade de acordo com algumas regras estabelecidas na declaração. A primeira etapa contemplou a fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, seguidos dos que estão entre 60 e 79 anos. Depois vieram as pessoas que possuem com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e os que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

É válido destacar que quem solicitou o recebimento por Pix teve o valor liberado diretamente no CPF indicado na declaração. Outros tipos de chave não são aceitas. Confira o calendário abaixo. Veja as datas dos pagamentos dos lotes

Primeiro lote: 31 de maio (já pago)



Segundo lote: 30 de junho (já pago)



Terceiro lote: 31 de julho (já pago)



Quarto lote: 31 de agosto



Quinto e último lote: 29 de setembro Saiba como consultar Para consultar se foi contemplado no primeiro lote, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal a partir das 10 horas de 24 de maio, clicar no card "Imposto de Renda", depois em "Consultar a Restituição". Na sequência é só ir em "Iniciar" e entrar com os dados pessoais.