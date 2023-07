Proposta que dá prioridade a beneficiários do Bolsa Família para vagas de emprego é aprovada

Uma proposta do Governo do Estado do Ceará que visa a priorizar a ocupação de vagas do mercado de trabalho para os beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único (CadÚnico) foi aprovada, nesta quarta-feira, 12, pelo plenário da Assembleia Legislativa (Alece).

O projeto do executivo estadual sublinha a importância do Bolsa Família para o incremento da renda de milhares de brasileiros, definindo-o como um programa responsável por retirar famílias da condição de extrema pobreza. Ainda segundo a proposta avaliada pelos deputados cearenses, iniciativas devem ser tomadas a fim de que se garanta aos mais pobres incentivos para o ingresso ao mercado de trabalho.

Em comunicado, o secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana, aponta que o Governo Estadual tem realizado ações que visam a mitigar problemas relacionados à pobreza, como a fome.

“O governador Elmano estabeleceu como uma das prioridades da sua gestão o combate à fome no estado do Ceará. Então, ele anunciou e está em fase de implementação o programa Ceará sem Fome que, aliado ao Bolsa Família, fará uma grande ação de transferência de renda e segurança alimentar para toda a população cearense que mais precisa”, afirma Viana.

O secretário ainda grifa ser prioridade do Executivo cearense criar condições para que aqueles em condição de vulnerabilidade e miséria possam ter acesso a novas condições de vida.

“Para isso, a autonomia econômica é fundamental. Por isso, mais essa importante medida de priorizar, no processo de intermediação de mão de obra do sistema público de emprego, os trabalhadores beneficiários do Bolsa Família ou que estejam no Cadastro Único. Com isso nós poderemos garantir que, a partir de um contrato de trabalho, esse trabalhador possa ter a sua dignidade e, com seu esforço e seu trabalho, garantir a renda para si e para sua família”, conclui Viana.



Para os integrantes do CadÚnico, serão reservados 10% das vagas de contratos terceirizados celebrados pelo Estado.