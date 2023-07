Imposto de Renda 2023: não recebeu o pagamento? Saiba o porquê

Nesta fase, são contempladas as pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix e, ainda, as que entregaram a declaração até 23 de março

O pagamento do terceiro lote de restituições do Imposto de Renda foi liberado nesta segunda-feira, 31, para saque dos contribuintes. O montante de R$ 7,5 bilhões está disponível para mais de 5,6 milhões de declarantes.

Porém, algumas pessoas podem não receber o dinheiro e isso pode acontece por diversos motivos. Entenda cada um deles mais abaixo.

Nesta fase, são contempladas as pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix e, também, as que entregaram a declaração até 23 de março.

No Ceará, 125.604 contribuintes que declararam residência no Estado receberão R$ 201.024.784,28 neste terceiro lote do IR 2023.

Em relação ao lote de restituição, é possível consultar se existem recursos disponíveis ao contribuinte desde o último dia 24 pelo app e site da Receita Federal.

Imposto de Renda 2023: quais os motivos para não receber o pagamento?

Declaração com status em processamento

Um dos problemas é que o processamento das restituições pode levar tempo. Isso porque a declaração pode ser complexa ou a Receita Federal esteja com muita demanda.

Cadastro de conta em nome outra pessoa



Para receber o pagamento, o contribuinte precisa informar uma conta bancária em seu nome. Quando isso não ocorre, a transferência não acontece e a restituição não é paga. Por isso, é importante ficar atento e informar uma conta de sua titularidade, seja ela corrente, poupança ou conta de pagamento.

Dados incorretos



Além disso, qualquer erro de digitação na hora de informar os dados bancários gera atraso no pagamento. Se acontecer falhas desse tipo e o depósito não for concluído, o dinheiro volta para a Receita Federal até a informação ser corrigida.

Dívidas com a Receita Federal

Caso o indivíduo possua dívidas ou débitos pendentes com a Receita Federal, a restituição pode ser utilizada para compensar esses valores. Por isso, o valor não será depositado em sua conta.

Malha fina



Ainda existe a possibilidade de a restituição não ser paga pelo fato de a declaração do contribuinte estar na Malha Fiscal, ou malha fina, como é mais conhecida.

Isso pode acontecer após a Receita Federal cruzar as informações que recebeu na declaração. Em alguns casos, há suspeitas de omissões, inconsistências e erros nos dados.

Assim, a restituição também fica retida. Para conseguir o pagamento, é preciso corrigir as informações que não estão de acordo.

Problema na transferência do Banco do Brasil

O pagamento da restituição é realizado pelo Banco do Brasil. Se os dados da conta estiverem corretos, mas ocorrer uma falha durante a transferência, o valor pode retornar para a Receita Federal.

Imposto de Renda 2023: como resolver o problema?

Se o contribuinte quer saber ou acredita ter cometido erros na declaração é recomendável verificar sua situação, pois é possível fazer ajustes e resolver pendências a partir de uma declaração retificadora antes de serem convocados pelo Fisco.

Para isso, é necessário que o declarante acesse o Extrato da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, disponível no portal e-CAC da Receita Federal.

Além disso, deve-se utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal ou o certificado digital emitido por autoridade habilitada.

De acordo com a Receita Federal, o acesso ao extrato também permite conferir se as cotas do IRPF estão sendo quitadas corretamente, solicitar, alterar ou cancelar débito automático das cotas, identificar e parcelar eventuais débitos em atraso, entre outros serviços.

Um detalhe importante para quem precisa retificar informações na declaração é que, se a retificação gerar um aumento do imposto cobrado, será preciso desembolsar a diferença com multa e juros, segundo a Receita.

Caso o contribuinte tenha pendências e não seja convocado pelo Fisco é possível realizar retificações nas informações de cada ano-calendário pelo prazo de até cinco anos.

Imposto de Renda 2023: confira o calendário de pagamentos de restituições

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 29 de setembro.

Imposto de Renda 2023: o que fazer com o dinheiro?

Dentre as diversas possibilidades de uso do recurso, o economista e membro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Vicente Ferrer, pontua que o dinheiro extra chega em um momento importante do ano, no início do segundo semestre.

Vicente acrescenta que as ações que os contribuintes vão tomar com os recursos dependerão da sua atual condição financeira. Lembra que nesta altura do ano as dívidas de janeiro, como matrículas, IPTU e IPVA, chegam às últimas parcelas.

Quem se endividou, deve priorizar a quitação das dívidas, já quem está no "azul" pode pensar em investimentos ou mesmo em gastos planejados, avalia Vicente, lembrando das compras em datas de promoções, como a Semana do Brasil (em setembro) e a Black Friday (em novembro).

"Quem está endividado e vai receber recursos na restituição, pode aproveitar as renegociações de dívidas do Desenrola, que vai tentar abranger 70 milhões de pessoas", lembra o economista. (Com informações do repórter Samuel Pimentel)

Veja mais informações do 3º lote de restituições do IR 2023

