Educação de Jovens e Adultos do Corpo de Bombeiros do Ceará abre 30 vagas para matrícula

Estão abertas as inscrições para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB). As 30 vagas disponibilizadas são voltadas àqueles que não concluíram os estudos ou que não tiveram acesso à educação formal na idade adequada. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho por meio do preenchimento de um formulário eletrônico.

Os que tiverem concluído o processo de adesão precisam comparecer até o CMBC, situado no bairro Jacarecanga, para entregar os documentos necessários (RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, duas fotos 3x4, além de uma pasta escolar).

Os encontros da EJA acontecem de segunda a sexta-feira, presencialmente, no período noturno. O curso tem duração de um ano e meio — no ato da matrícula, os interessados precisam ter, no mínimo, 18 anos.

Estabelecida no ano 2000, a EJA foi criada com o intuito de fornecer educação aos bombeiros e funcionários da corporação que não haviam concluído o Ensino Médio. Paulatinamente, o projeto foi se expandindo, até ser disponibilizado para a população em geral — em 23 anos, mais de 1.300 estudantes foram formados.

Em comunicado, o diretor do CMCB, tenente-coronel Albert Arruda, sublinha a importância da EJA para vida dos seus participantes. “Muitos jovens e adultos procuram o projeto como uma forma de mudar de emprego, ou ingressar em uma universidade. Por isso, é um projeto importante na vida das pessoas que querem ter a oportunidade de crescer profissionalmente”, aponta.