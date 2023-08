Sine Municipal oferta 1.492 vagas de trabalho em Fortaleza

As oportunidades são para diversas áreas e incluem pessoas com deficiência (PcD) e reabilitadas pelo INSS

O Sine Municipal está ofertando 1.492 vagas de trabalho em Fortaleza. As oportunidades são para diversas áreas e incluem pessoas com deficiência (PcD) e reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A informação foi divulgada na noite dessa terça-feira, 8, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município. Veja mais abaixo a lista de vagas disponíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para se candidatar, o interessado pode procurar pelo atendimento presencial em qualquer unidade do Sine Municipal, localizadas nos bairros Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira. Confira os endereços.

Sine Municipal Otávio Bonfim - Avenida Bezerra de Menezes, 459



Sine Municipal Parquelândia - Avenida Jovita Feitosa, 1264



Sine Municipal Siqueira - Avenida Augusto dos Anjos, 2466



Sine Municipal Aldeota - Avenida Santos Dumont, 2500 - Loja 17 (esquina com rua Tibúrcio Cavalcante)

Quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, pode acessar o aplicativo Sine Fácil. Lá o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação.

Confira a lista das principais oportunidades de emprego disponibilizadas

Vendedor: 333 vagas



Teleoperador: 236 vagas



Entrevistador de pesquisa de mercado: 60 vagas



Operador de caixa: 28 vagas



Auxiliar de armazenamento: 19 vagas



Motorista carreteiro: 17 vagas



Auxiliar de cozinha: 16 vagas



Auxiliar de linha de produção: 15 vagas



Garçom: 15 vagas



Açougueiro: 10 vagas

O Sine destaca ainda que todas as oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.