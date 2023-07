IBGE abre inscrições para processos seletivos com 369 vagas no Ceará

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições, nesta terça-feira, 4, para dois processos seletivos nos 26 estados do país e no Distrito Federal. As oportunidades são para agente de pesquisas e mapeamento (APM) e supervisor de coleta e qualidade (SCQ).

No Estado do Ceará, estão sendo oferecidas ao todo 369 vagas, sendo 332 para APM, que exige o nível médio completo, e 37 para SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com pelo menos a categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

A remuneração é de R$ 1.387,50 para APM e R$ 3.100,00 para SCQ, que inclui auxílio-alimentação de R$ 658,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Produção industrial cresce em 19 das 25 atividades em maio ante abril, afirma IBGE

Para IBGE, taxa de desemprego parece retomar padrão de sazonalidade pré-pandemia

As oportunidades estão distribuídas em 17 municípios cearenses: Aracati, Baturité, Canindé, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Itapajé, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maranguape, Quixadá, Sobral, Tauá e Tianguá.

As inscrições podem ser realizadas pelo site e estarão abertas das 10 horas desta terça, 4, e vão até às 23h do dia 19 de julho. A taxa de inscrição será de R$ 42,20 para ambas as funções.

Nos dois casos, a previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias para ambas as funções.

A prova

A prova para as seleções será realizada no dia 17 de setembro. Será uma avaliação objetiva de caráter classificatório. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro. Confira os conteúdos dos exames no edital.

Veja dicas de como controlar o salário no Dei Valor

Mais notícias de Economia