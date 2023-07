Concurso do Banco do Nordeste com salários acima de R$ 6 mil; veja o que já se sabe

A instituição passa por levantamento de vagas e cargos e analisa a realização do concurso

O Banco do Nordeste (BNB) vai realizar um concurso em breve, com previsão para ocorrer ainda em 2023, caso haja autorização. A instituição passa por levantamento de vagas e cargos e analisa a realização do concurso.

O próximo edital deverá ofertar 500 vagas, com organização provável do Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio (Censgrario).

Além disso, o salário deve ser de até R$ 6.269,76, com vagas para o nível médio e superior. Confira mais abaixo os benefícios oferecidos.

Anteriormente, o presidente do BNB, Paulo Câmara, já havia adiantado ao O POVO que as funções relacionadas diretamente à tecnologia da informação e ao atendimento ao público, nas agências, são consideradas os principais alvos deste concurso que planeja.

E também disse que precisava equilibrar melhor a divisão entre funcionários e terceirizados na gestão da TI do banco, Por isso, é uma área considerada prioritária.

Já a criação de vagas para o atendimento é justificada por ele após ouvir "relatos de agências que precisam de reforço".

Na última seleção realizada pelo banco, a organização foi do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e foram ofertadas 200 vagas de cadastro.

Ele selecionou especialistas técnicos nas nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas e de Infraestrutura e Segurança da Informação.

Veja benefícios dos cargos no Banco do Nordeste

Os candidatos contratados pelo Banco estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Entre os benefícios, destacam-se:

Auxílio-refeição

Auxílio cesta alimentação

13ª cesta alimentação

Auxílio-creche, seguro de vida

Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva

Oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

