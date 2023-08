Amazon abre vagas para parceiros que queiram fazer entregas em Fortaleza

O escolhido no projeto fará parte da malha logística da empresa no País. Para participar, não é necessária experiência prévia no setor

A iniciativa faz parte do programa de entregas de última milha em Fortaleza , no Ceará, o Delivery Service Partner (DSPs – Parceiro de Serviço de Entrega, em português).

Já o faturamento mensal pode ficar entre R$ 150 mil e R$ 350 mil, com um lucro potencial estimado de R$ 12 mil a R$ 22 mil a cada mês.

Cláudia Sampaio é uma que começou a sua história no setor dando suporte para um parceiro do programa DSPs, na Estação de Entrega da Amazon no Rio de Janeiro, no início de 2022.

"Nesse período, conheci os processos da Amazon e o que se espera de um empreendedor parceiro. Quando anunciaram a contratação de DSPs para a Estação de Entrega em Embu da Artes, em São Paulo, não pensei duas vezes e me inscrevi para participar do processo. Vi o programa com entusiasmo e como uma excelente oportunidade para mudar de vida e realizar meu sonho de ter meu próprio negócio.”