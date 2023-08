Governo lança projeto para renegociar dívidas do setor cultural; entenda

De acordo com o texto, o projeto vai permitir a renegociação de dívidas de profissionais e empresas do setor cultural com órgãos federais, incluindo autarquias e fundações públicas da área da cultura . Medida começa a valer a partir de hoje, segunda, 7.

Para devedores com dívidas irrecuperáveis ou de difícil recuperação, onde, muitas vezes, não há bens como garantia de pagamento da dívida, o Projeto AGU Pró-Cultura oferecerá condições especiais de pagamento, com descontos de até 70% e parcelamentos em até 145 meses.

Inicialmente, a AGU estima que cerca de R$ 660 milhões em débitos possam ser renegociados. O valor corresponde a 1.671 processos judiciais que envolvem 2,6 mil devedores do setor cultural com a União, que serão acionados em uma busca ativa feita pela União.

O projeto, segundo a AGU, foi idealizado a partir do diagnóstico de que o segmento foi um dos mais prejudicados pela pandemia da covid-19, pois levou muitos profissionais e empresas a acumularem dívidas com órgãos e entidades públicas federais.

Os demais devedores poderão renegociar as divisas com parcelamentos em até 60 meses. No caso de pagamento à vista, há possibilidade de maior desconto para débitos de difícil recuperação.

Com isso, o objetivo final da iniciativa é viabilizar a retomada da capacidade produtiva do setor e impulsionar atividades culturais.

"Tem uma dimensão enorme a gente proporcionar uma oportunidade nova para quem trabalha e quer uma transformação no setor cultural e para quem precisa."

São as seguintes as autarquias e fundações públicas federais do setor cultural credoras dos projetos:

Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Fundação Alexandre de Gusmão (Funag)

Fundação Biblioteca Nacional (FBN)

Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB)

Fundação Cultural Palmares (FCP)

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Fundação Nacional de Artes (Funarte)

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan)

Área cultural movimenta a economia



De acordo com o Observatório Itaú Cultural, em 2020, a economia da cultura e das indústrias criativas do Brasil movimentou R$ 230,14 bilhões, o que equivalia a 3,11% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no período.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, lembrou ainda que, em 2020, o setor empregava mais de 7,4 milhões de trabalhadores e abrigava mais de 130 mil empresas, de acordo com o Observatório Itaú Cultural.

Com informações da Agência Brasil

Veja as piores dicas dadas por "gurus da internet"



Mais notícias de Economia