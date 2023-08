Prazo para renovação dos contratos do Fies é prorrogado; saiba como fazer

Agora, os estudantes com contratos firmados até o fim de 2017 têm até o dia 31 de dezembro deste ano para efetivar a renovação de seus financiamentos

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou o prazo para a realização de aditamentos dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao 2º semestre de 2022 e 1º semestre de 2023.

Agora, os estudantes com contratos firmados até o fim de 2017 têm até o dia 31 de dezembro deste ano para efetivar a renovação de seus financiamentos.

Além disso, o mesmo prazo vale para pedidos de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento.

A portaria foi publicada nesta segunda-feira, 7, no Diário Oficial da União (DOU).

O pedido de aditamento é feito inicialmente pela Comissão Permanente de Supervisão e Atendimento (CPSA) da instituição de ensino superior e, em seguida, os alunos devem validar as informações inseridas no Sistema Informatizado do Fies (SisFies).