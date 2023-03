95,6% dos turistas que visitaram o Ceará pretendem retornar, diz pesquisa

Pesquisa realizada pela Setur entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 traçou o perfil dos visitantes do Estado no período

Nove em cada 10 turistas que visitam o Ceará desejam retornar. É o que diz uma pesquisa realizada entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), que identificou que 95,6% dos visitantes do Estado tem a pretensão de voltar posteriormente.

O levantamento registrou que cerca de 870 mil pessoas visitaram o estado no período, um aumento de 8,5% no total de visitantes que o destino recebeu na alta estação de 2021/2022, quando 802 mil turistas desembarcaram na capital cearense.

O público foi entrevistado nos principais portões de desembarque do Aeroporto de Fortaleza e nas rodovias estaduais, além de pontos turísticos da capital.

A demanda hoteleira na capital cearense apresentou um crescimento de 9,3%, e a receita gerada neste período foi de R$ 3,2 bilhões, um aumento de 17,4% comparado com o mesmo período do ano anterior.

Cerca de 52,11% dos entrevistados optaram pelos meios de hospedagem formais, compreendidos como hotéis, pousadas, flats e albergues. A taxa de ocupação registrada foi de 78,2%. O restante, cerca de 37,93%, respondeu que o meio de hospedagem foi a casa de parentes e amigos.

Perfil dos visitantes

Segundo o estudo, 50,77% dos visitantes do período foi de pessoas casadas e 47,69% viajaram com a família. Com relação à faixa etária, 67,49% dos visitantes têm entre 26 e 50 anos de idade, 17,12% têm acima de 51 anos e 15,38% têm idade inferior a 25 anos. Além disso, 59,13% declararam ter nível superior e/ou pós-graduação.

Dos turistas nacionais, o principal mercado emissor foi a região Nordeste, com 40,23%, seguido pelo Sudeste (31,30%), Norte (14,86%), Centro Oeste (9,68%) e Sul (3,92%).

Com relação aos estados, São Paulo aparece em primeiro lugar, com 18,45% dos visitantes, seguido por Piauí (8,76%) e Pernambuco (7,60%). No mercado internacional, Portugal foi o principal emissor, com 22,90%, seguido de França (17,17%), Itália (16,16%) e Argentina (7,41%).

Sobre a motivação da viagem, o número registrado de turistas que vieram a passeio foi de 68,76%, seguido pela visita a parente e amigos (18,53%). Já 8,36% dos entrevistados responderam que o motivo de desembarcar no Ceará foi a negócios/trabalho.

Do total de turistas que chegou ao Estado, 72,91% utilizou o avião como meio de transporte e 20,27% utilizou ônibus, seja regular ou fretado.

