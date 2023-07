100 mil visitantes já circularam no bondinho do Parque de Ubajara

O teleférico do Parque Nacional de Ubajara (Parna Ubajara) alcançou o número de 100 mil usuários transportados, pouco tempo após um ano da reinauguração do equipamento, em fevereiro de 2022.

Somente com a utilização do atrativo, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), calcula que a quantidade de visitantes no local foi elevada em 50%.

Mais conhecido como bondinho de Ubajara, o teleférico comporta até oito pessoas por viagem, em um percurso que leva em torno de quatro minutos em cada trecho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados mostram que o equipamento chega a transportar uma média de 400 pessoas aos sábados, domingos e feriados. O menor movimento é quando há circulação fica em torno de 150 pessoas por dia.

São duas cabines que fazem o percurso de ida e volta de 550 metros. O equipamento é suspenso por cabos de aço que ligam a estação do Monte e a do Vale, onde fica a entrada a gruta de Ubajara.

O que é o Parque Nacional de Ubajara ou Parna Ubajara



É uma unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, que conta com uma área total de 6.288 hectares e está localizado nos municípios de Ubajara, Tianguá e Frecheirinha.

No local, há circuito de ecoturismo com trilhas (Samambaia, Circuito Gavião e Trilha Ubajara/Araticum), onze cavernas, mirantes, cachoeiras (do Cafundó e do Gavião), piscinas naturais e outros atrativos.

O complexo é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

Além disso, em 1997, a gruta de Ubajara foi eleita a mais bonita do Brasil. O percurso, de aproximadamente três quilômetros, dura cerca de 40 minutos. Para acessar o local, só é possível se for por meio do bondinho.

Conheça como é o clima no Parque Nacional de Ubajara

O Parque Nacional de Ubajara está localizado na vertente leste da Serra da Ibiapaba e se encontra no topo da encosta, área caracterizada por apresentar dois períodos climáticos bem distintos: um chuvoso e com temperaturas relativamente mais baixas, entre a temperatura média anual de 24°C a 26°C, que ocorre nos meses de janeiro a junho e outro, praticamente sem chuvas que se prolonga de julho a dezembro.

Conforme os dados do ICMBio, em média, 94% das precipitações pluviométricas ocorrem no período de janeiro a julho. As chuvas relevo são típicas desta região.

Com isso, conforme o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Parque Nacional de Ubajara é o único do País no qual é possível observar a transição da mata úmida para a mata seca.

Quantas cavernas há em Ubajara

São conhecidas onze cavernas no interior do Parque Nacional de Ubajara, são elas:

Gruta de Ubajara (1.120 metros)] Gruta do Morcego Branco (274 metros) Gruta do Urso Fóssil (195 metros) Gruta das Araras (182 metros) Gruta do Pendurado (154 metros)] Gruta dos Mocós (116 metros) Gruta de Cima (108 metros) Gruta do Macaco Fóssil (50 metros) Furna das Pipocas (30 metros) Furna do Acaso (30 metros) Furna da Múmia (20 metros).

Ainda segundo o Plano de Manejo, este número provavelmente deverá ser aumentado, visto que foram prospectados somente os morros calcários de acesso menos complicado, faltando ainda a prospecção dos morros das Figuras e do Teixeira.

A principal caverna do Parque e única até o momento aberta à visitação é a famosa Gruta de Ubajara, apontada como uma das cavernas turísticas mais visitadas do Brasil, ficando atrás unicamente da Gruta de Maquiné em Minas Gerais.

Na zona de amortecimento do Parque, nas proximidades do Distrito de Araticum, foram identificadas pelo menos cinco cavernas:

Gruta de Santa Bárbara Furna do Araticum I Furna do Araticum II Gruta das Cabras Abismo Buracão

Segundo publicação do ICMBio, destaca-se no conjunto das novas descobertas paleontológicas, o crânio fossilizado de um macaco-prego (Sapajus apella), com incrustação carbonática avançada, comprovando que a ocorrência desta espécie na região é muita antiga.

Além de material esqueletal, foram encontradas também conchas de gastrópodes em estágios avançados de incrustação carbonática.

Conheça a fauna de Ubajara

No Parque Nacional de Ubajara, encontra-se animais perfeitamente adaptados à mata-úmida (fauna ombrófila), vegetação de transição e as Caatingas (fauna xerófila).

Entenda a geologia do Parque Nacional de Ubajara

O Parque Nacional de Ubajara é um mosaico natural entre a Serra da Ibiapaba e o Sertão. Conforme a publicação do ICMBio sobre o local, são cavernas, cachoeiras, escarpas e furnas. "Muitos dos locais são de valor excepcional no âmbito cultural ou científico, sendo denominados de gessítios", informa o órgão do Governo Federal.

Consta ainda no documento que o local apresenta afloramentos de rochas que contam 600 milhões de anos da história do Planeta. Nas partes elevadas estão presentes arenitos da Formação Tianguá com mais de 410 milhões de anos.

Os arenitos são rochas sedimentares formadas pelo acúmulo de sedimentos de outras litologias. As rochas sedimentares são assentadas em camadas. O nome "arenito" é porque os sedimentos presentes, em sua maioria, estão na dimensão de areias.

Estão presentes também afloramentos metacalcários da formação frecheirinha com mais de 540 milhões de anos. Os metacalcários são rochas metamórficas, ou seja, litologias que passaram por aumento de temperatura e pressão que reordenaram os minerais presentes, fazendo com que fosse originada uma nova rocha.

No estudo sobre o Parque presente no ICMBio, há a informação ainda que os metacalcários são de coloração cinza, com partes esbranquiçadas, assemelhando-se às britas utilizadas na construção civil. São nessas rochas que estão esculpidas as cavernas do Parque Nacional de Ubajara.

O documento ainda traz que, no leito dos Rios estão as rochas mais antigas, as ardósias da formação Caiçaras, podendo passar dos 600 milhões de anos. As ardósias são rochas metamórficas formadas pela transformação da argila, material muito fino.

Veja mais sobre o estudo do Parque Nacional de Ubajara do ICMBio clicando aqui

6 dicas infalíveis na hora de comprar passagens aéreas



Mais notícias de Economia