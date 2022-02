Bondinho de Ubajara é reinaugurado com perspectivas de aumento do turismo na região

Localizado no Parque Nacional de Ubajara, o teleférico é um dos principais atrativos turísticos da região da Ibiapaba. Veja imagens do equipamento

Após sete anos em obras de modernização com atrasos na entrega, o Bondinho de Ubajara foi reinaugurado nessa terça-feira, 22. Um dos principais atrativos turísticos da região da serra da Ibiapaba, o teleférico deve aumentar em 50% a quantidade de visitantes no Parque Nacional de Ubajara, onde é localizado.

O equipamento, inaugurado em 1976, teve o funcionamento suspenso para obras de reforma e modernização em 2015. O parque é uma Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral cuja responsabilidade da administração é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Durante o evento, o governador Camilo Santana (PT) ressaltou a importância do teleférico para o turismo na região. "(O parque) não deixa a desejar a nenhum no mundo. É um patrimônio e uma geração de riqueza e renda. Não tenho dúvidas que passaram milhares de turistas passarão a visitar e isso significa mais oportunidades para as pessoas de Ubajara e da região da Serra da Ibiapaba", comemorou.

Camilo comentou ainda os sucessivos atrasos na execução e entrega obra. "Peço até desculpas pela demora, já estava angustiado por não inaugurar. Tivemos dificuldade com as empresas porque não é fácil empresa no Brasil que tenha especialidade com esse tipo de equipamento. Depois, veio a pandemia", disse.

Imagens do novo teleférico

Perspectivas com a reabertura

Gilson Mota, chefe do Parque, faz projeções sobre o fluxo de visitantes no local após a reinauguração. "Hoje, a gente recebe em torno de 70 mil, 80 mil visitantes. Acreditamos que, com o teleféricos, podemos chegar até a 150 mil quando estiver em seu pleno funcionamento pós-pandemia. Nesse primeiro momento, acho que de 30% a 40%", projeta, ressaltando o impacto positivo no município e na região da Ibiapaba. Em momento posterior, ele acredita que o fluxo de visitantes pode chegar a duplicar.

Glauber Augusto Lira Sousa, titular da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Esporte de Ubajara, destaca que o trade do turismo vinha se preparando para a reabertura. "Tivemos a inauguração de hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes, a parte de artesanato também. E recebemos a solicitação para a construção de novos (empreendimentos). Durante a própria pandemia teve aumento. Temos mais de 30 hotéis e pousadas, é a maior rede de hotelaria da Ibiapaba", afirma.

A gestão está desenvolvendo programas de capacitação e planejamento estratégico. Segundo ele, o município está iniciando processo para regulamentação do turismo no local. Atualmente, não é possível ter "controle completo" do número de visitantes, por exemplo, no município.

"Estamos iniciando esse trabalho para que cresça de forma tranquila, não desordenadamente. Toda a parte burocrática para oferecer um produto melhor. Registro de pousadas, restaurantes, porque alguns não têm", diz.

Estrutura do equipamento

O teleférico que leva os visitantes até a famosa Gruta de Ubajara conta com dois bondinhos elétricos novos, suspensos por cabos de aço, que percorrem um trajeto de 550 metros entre a estação superior e a inferior. O equipamento novo conta com sistema de tração motor, controle de velocidade e cabeamento modernizado.

O projeto inclui a reforma de duas estações (Estação do Monte e Estação do Vale), a remodelagem dos mirantes, das plataformas de apoio e da bilheteria, a fixação de rampas de acesso e escadarias, uma nova iluminação, além de serviços de urbanização e acessibilidade.

Segundo o Governo do Estado, a obra da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) recebeu investimento de R$ 12,68 milhões, sendo R$ 3,83 milhões através do Tesouro Estadual e R$ 8,85 milhões através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O projeto foi fiscalizado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

1976: início das operações

Edição do O POVO veiculada no dia 15 de março de 1975 cuja manchete é sobre a inauguração do Bondinho de Ubajara, realizada no dia anterior (Foto: O POVO.DOC)



A instalação do teleférico se deu em 15 de fevereiro de 1975, no governo de Adauto Bezerra. A inauguração oficial do equipamento foi realizada em 14 de março do ano seguinte. Conforme O POVO noticiou na edição de 15 de março de 1976, a inauguração reuniu milhares de pessoas "enquanto se formavam filas de carros na entrada".

Ao longo de 46 anos, o bondinho teve o funcionamento interrompido algumas vezes. Em 1999, o bondinho foi interditado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em caráter de emergência para vistoria.

Em 1985, nove anos após a inauguração, o teleférico teve o funcionamento paralisado, o que iria durar seis anos. "Enormes blocos de pedras provocaram uma avalanche, que destruiu a estação superior. Não houve vítimas", recupera edição do O POVO de 19 de outubro de 1999.

Serviço

Funcionamento do Bondinho de Ubajara

Em cada cabine serão transportadas oito pessoas, chegando ao total de 350 passageiros diariamente.

Horário: das 9 às 16 horas, de quarta a domingo.

Entrada: ingresso gratuito durante o período de operação assistida, que deve durar por 30 dias. Secretaria Municipal do Turismo e administração do parque devem divulgar em breve valor da entrada após o período.





