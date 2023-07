Loteria acumulada em R$ 58,5 milhões nunca teve vencedor do prêmio máximo; entenda

A +Milionária, loteria da Caixa Econômica Federal lançada em maio de 2022, nunca teve um vencedor do prêmio máximo, apesar de já terem sido realizados 63 concursos. Prêmio está acumulado em R$ 58,5 milhões.

Para ganhar, o indivíduo precisa acertar seis números e dois trevos. Por causa disso, a dificuldade da loteria aumenta muito, já que a chance de acertar faixa principal de premiação é muito baixa: apenas uma em 238,36 milhões. Veja mais abaixo como apostar.

A título de comparação, a probabilidade de alguém ganhar na Mega-Sena é de uma em pouco mais de 50 milhões. Se for levar em consideração a Lotofácil, a +Milionária consegue ser 72,9 vezes mais difícil.

Além disso, por ainda ser a loteria mais jovens entre as atuais, ela ainda é muito pouco conhecida e custa mais caro do que todas as outras. Uma aposta simples (6 números + 2 trevos) custa R$ 6,00.

Já na Mega-Sena, a aposta mínima é de R$ 4,50 e as loterias mais populares, como a Lotofácil e a Quina, custam ainda menos: R$ 2,50 e R$ 2,00, respectivamente.

O próximo sorteio será realizado neste sábado, 29.

+ Milionária: quais são as faixas de premiação?



A + Milionária é a única loteria que possui dez faixas de premiação. São elas:

6 acertos + 2 trevos



6 acertos + 1 ou nenhum trevo



5 acertos + 2 trevos



5 acertos + 1 ou nenhum trevo



4 acertos + 2 trevos



4 acertos + 1 ou nenhum trevo



3 acertos + 2 trevos



3 acertos + 1 trevo



2 acertos + 2 trevos



2 acertos + 1 trevo

Com isso, as quatro faixas mais baixas pagam prêmios fixos:

2 acertos + 1 trevo = R$ 6,00



2 acertos + 2 trevos = R$ 12,00



3 acertos + 1 trevo = R$ 24,00



3 acertos + 2 trevos = R$ 50,00

Já as seis faixas principais são calculadas a partir de um rateio da arrecadação da loteria:

4 acertos + 1 trevo = 6% da arrecadação



4 acertos + 2 trevos = 6% da arrecadação



5 acertos + 1 ou nenhum trevo = 8% da arrecadação



5 acertos + 2 trevos = 8% da arrecadação



6 acertos + 1 ou nenhum trevo = 10% da arrecadação



6 acertos + 2 trevos = 62% da arrecadação

+ Milionária: como jogar na loteria?

Para jogar, é preciso escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6 e a aposta múltipla custará o valor da simples multiplicado pelas unidades compradas, podendo chegar a R$ 5,5 mil.

Elas podem ser feitas em todas as lotéricas do Brasil, assim como no aplicativo e no portal Loterias Caixa.

O formato de aposta funciona assim: em apostas únicas, deve-se escolher no mínimo seis números entre 01 e 50 e, em seguida, no mínimo dois trevos dos seis disponíveis.

Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio da + Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas de números, entre as quais seis serão sorteadas, e então duas bolas do pote com seis, contendo trevos.

O maior prêmio pertencerá a quem acertar os seis números e os dois trevos.

Mais sobre a + Milionária

Outras ferramentas na nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente.

A + Milionária é o 11º produto lotérico das Loterias Caixa.

Resultados anteriores da +Milionária

>> Resultado +Milionária, Concurso 63, quarta, 26 de julho (26/07/23).

>> Resultado +Milionária, Concurso 62, sábado, 22 de julho (22/07/23).

>> Resultado +Milionária, Concurso 61, quarta, 19 de junho (19/06/23)

