Sinal 5G será liberado para 18 cidades do Nordeste, diz Anatel

A entidade reforça que a a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato, pois depende do planejamento de cada prestadora

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai liberar, a partir desta próxima segunda-feira, 31, a faixa 3,5 GHz para 18 cidades nordestinas. Assim, as operadoras poderão lançar o sinal 5G.

No Brasil, 102 municípios poderão ter acesso a essa tecnologia, espalhados em 17 estados.

A ampliação foi decidida pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi). Confira a lista mais abaixo.

Porém, a entidade reforça que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas cidades, já que a instalação antecipada depende do planejamento de cada prestadora.

Com a decisão, serão 1.712 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G, alcançando o total de 145 milhões de brasileiros, o que corresponde a 69,3% da população do Brasil.

A partir dessa liberação, a previsão é que outras cidades antecipem o sinal 5G a partir de agosto, conforme avancem as ações da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF). A previsão é que sejam alcançadas mais 1.103 cidades, agora as que possuem acima de 200 mil habitantes.

Logo após, a Anatel dará início à quarta fase, que vai liberar as cidades acima de 100 mil habitantes. No total, serão 1.377 municípios, e a previsão de conclusão é até junho de 2024.

Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o Gaispi disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado para as próximas liberações.

Outro detalhe citado pela Anatel é que, para impedir a interferência no sinal do 5G, as pessoas que têm antenas parabólicas precisam adaptar o equipamento.

Aqueles que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar o kit gratuito à Siga Antenado, entidade responsável de fazer uma "limpeza na faixa" e evitar essas interferências.

5G: veja quais cidades nordestinas vão receber o sinal

Alagoinhas (BA)

Camocim (CE)

Canindé (CE)

São Bento (MA)

São Vicente Ferrer (MA)

Barra de Santana (PB)

Ingá (PB)

Itatuba (PB)

Itabaiana (PB)

Pilar (PB)

Mogeiro (PB)

Arcoverde (PE)

Serra Talhada (PE)

Canguaretama (RN)

Espírito Santo (RN)

Jundiá (RN)

Passagem (RN)

São Pedro (RN)

A lista completa dos municípios pode ser conferida no site da Anatel.

