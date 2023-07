Desenrola: BNB deve atingir mais de 490 mil clientes do Crediamigo na fase 1

O Banco do Nordeste (BNB) deve atingir mais de 490 mil clientes do Crediamigo participando da fase 1 do Desenrola, que deve iniciar em setembro, por meio do site do Governo Federal.

O superintendente de Administração e Recuperação de Crédito, Zerbini Guerra de Medeiros, afirma que o percentual de descontos ainda não foi levada para aprovação da diretoria do Banco, mas que deve ser próximo aos 96% que foram dados a faixa 2.

Ele destaca, porém, que no caso da fase 2, o desconto varia de acordo com o formato da dívida, tempo de prejuízo, entre outros.

Já para a fase 1, que ainda não iniciou, o BNB vai aderir ao sistema do governo federal e não sabe quantos clientes realmente vão conseguir ser beneficiados, mas a estimativa é de 390 mil no Credamigo e 3 mil de outras operações do banco.

"Como a fase 1 tem R$ 8 milhões de subsídios para todo o país, não sabemos quanto tempo vai durar e quantos poderão ser beneficiados, mas a expectativa é boa", diz Zerbini.

