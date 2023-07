Governo do Ceará repassa R$ 2,82 milhões para quatro eventos; saiba quais são

Os eventos são realizados neste segundo semestre do ano e variam de setores da economia contemplados; veja detalhes na matéria

O Governo do Ceará repassou R$ 2,82 milhões para a realização de quatro eventos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última sexta-feira, 7, e assinada pelo governador, Elmano de Freitas (PT).

Ao todo, quatro eventos foram contemplados com a medida: Ceará Natal de Luz, Expocrato, Festival Halleluya e Casacor Ceará. Todos serão realizados neste ano. Veja detalhes mais abaixo.

Segundo o decreto divulgado, o valor foi justificado por meio do Termo de Fomento. Ou seja, um instrumento de parcerias entre a administração pública e Organizações da Sociedade Civil (OSC).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objetivo é realizar atos de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos financeiros.

Somente o turismo de eventos, por exemplo, segundo a Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), traz impacto de R$ 347 milhões na economia de Fortaleza. Apenas em impostos são contabilizados R$ 38,1 milhões.



Ceará Natal Luz

Realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, por meio do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, o evento vai receber R$ 1,75 milhão do Governo Estadual.

Além disso, estima que tenha um público alvo de 800 mil pessoas.



A ação busca promover as atividades econômicas durante o período natalino, além de conscientizar a população com eventos sociais. A programação ainda será divulgada.

Expocrato

Já a Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados (Expocrato), está na 70ª edição, e receberá R$ 300 mil do Estado para auxiliar na produção do evento.

Com início neste último domingo, 9, a estimativa é que, por dia, 60 mil pessoas estejam presentes na exposição. A expectativa é ainda reunir 2.500 animais de criadores de todo o País.

São bovinos, caprinos, ovinos e equinos que serão expostos ao longo dos oito dias de programação.

Neste ano, contará com inúmeras atrações musicais nos gêneros do forró, sertanejo, axé e piseiro.

Além de ser realizada no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, a programação do festival irá totalizar mais de 100 horas de música e farão parte da programação do evento que ocorre em paralelo à feira agropecuária.

O encerramento será no dia 16 de julho.

Festival Halleluya

O Festival Halleluya contará também com uma ajuda de custo do Governo do Ceará de R$ 300 mil. De acordo com a estimativa, é previsto que 1,2 milhão de pessoas compareçam ao evento.

Em 2023, o festival gratuito vai acontecer entre os dias 19 e 23 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza.



Durante a programação, algumas ações sociais serão realizadas. Entre elas, uma parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) vai disponibilizar pontos de coleta de sangue e cadastro para doação de medula óssea.

O local também terá pontos de coleta de alimentos para projetos de Promoção Humana da Comunidade Católica Shalom.

Além disso, deve ser implementado um sistema de coleta seletiva, em parceria com a EcoFor. Segundo a organização, serão coletadas latas e garrafas a serem destinadas a comunidades locais para que sua reciclagem sirva como fonte de renda extra.



Casacor Ceará

O projeto Casacor Ceará, organizado pelo Instituto Cor da Cultura (ICC), receberá R$ 470 mil do Governo Estadual.

Celebrando 25 anos em 2023, a nova edição da CasaCor Ceará ocorre nos dias 12 de setembro a 29 de outubro. A estimativa é de que 48 mil pessoas compareçam ao evento.

O tema será “Corpo & Morada”, e a edição cearense do principal evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo de todas as Américas será realizada em um casarão localizado no bairro Meireles, em Fortaleza.

Neste ano, a mostra de 2023 irá apresentar as tendências e destaques da área no mundo pós-pandemia e tem como objetivo “criar uma nova cartografia do afeto e tecer um futuro melhor”.



Veja ainda: O segredo para controlar os gastos mensais

Mais notícias de Economia