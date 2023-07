Governo do Ceará vai investir R$ 16 milhões em pesquisadores de energia renovável

O Governo do Ceará anunciou nesta sexta-feira, 7, as regras para as instituições de ensino que desejam participar da rede de pesquisas em energias renováveis no Estado.

O investimento será de R$ 16 milhões até 2026. Isso significa que, por ano, serão disponibilizados R$ 4 milhões. A iniciativa é executada por meio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). Veja mais abaixo os critérios e o cronograma.

Assim, a rede de inovação deverá abranger as áreas de geração de energia renovável, armazenamento de energia, eficiência energética, tecnologias de hidrogênio verde e desenvolvimento de novos materiais para equipamentos.

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), ressaltou a importância desse investimento nos pesquisadores para o Ceará.

"Queremos uma referência para o país e para o mundo. Se temos essa pretensão, por exemplo, no hidrogênio verde, não seremos (referência) sem a pesquisa. Temos a coragem de nos colocar no mundo, mas também a humildade de ter essa parceria para que possamos dominar a tecnologia", explicou.

Além disso, Elmano afirmou que esse investimento é apenas o início. "Virão outros editais para dar conta desse domínio tecnológico que queremos em variadas áreas."

Este investimento será destinado para o pagamento de despesas de capital, custeio e bolsas, com o principal público-alvo sendo os pesquisadores, com título de doutor, vinculado a uma instituição de ensino superior do Ceará.

Só no Estado, existem mais de 555 doutores titulados em 2021. Além de 1097 grupos de pesquisa

certificados. Destes, 17 possuem linhas de pesquisa em Energias Renováveis nas mais variadas instituições, seja pública ou privada.



A rede terá parcerias com grupos de pesquisa nacionais e internacionais, empresas, órgãos públicos e sociedade. Porém é preciso que seja desenvolvido por, pelo menos, 3 instituições de ensino do Ceará.

Quais são os critérios para escolher a proposta?

Além disso, foram estabelecidos os critérios e o peso que serão utilizados para escolher a proposta vencedora. São eles:

Qualidade e experiência da equipe em projetos de pesquisa (20%)

Capacidade da rede de articular instituições de vários setores da sociedade (15%)

Infraestrutura laboratorial disponível para a Rede (15%)

Relevância dos projetos para a área, impacto social e econômico, e na formação de recursos humanos (20%)

Viabilidade da proposta, clareza, alinhamento e metodologia (15%)

Outros recursos já obtidos pelos(as) Coordenadores(as) e/ou pesquisadores da rede e que podem ajudar os projetos propostos (15%)

Cronograma previsto para seleção

O Governo também divulgou o cronograma previsto para selecionar os pesquisadores que irão receber os investimentos. Confira:

Prazo final de envio das propostas ( 29/08)

Resultado da análise documental ( 14/09)

Resultado final da 1ª fase avaliativa ( 06/10)

Resultado final da 2ª fase avaliativa ( 31/10)

Contratação da proposta vencedora (15/11)

O que muda na economia do Ceará com o hidrogênio verde?

