Casacor Ceará 2023: conheça os homenageados na edição de 25 anos

Celebrando 25 anos em 2023, a nova edição da CasaCor Ceará ocorre nos dias 12 de setembro a 29 de outubro. Com o tema “Corpo & Morada”, a edição cearense do principal evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo de todas as Américas será realizada em um casarão localizado no bairro Meireles, em Fortaleza.

A mostra de 2023 irá apresentar as tendências e destaques da área no mundo pós-pandemia e tem como objetivo “criar uma nova cartografia do afeto e tecer um futuro melhor”.

A casa que irá abrigar o evento este ano foi projetada e construída em 1977, pelo engenheiro cearense Pedro Natale Rossi - que criou o local que atualmente é a sede do colégio Espaço Aberto, na avenida Dom Luís -, feita inicialmente para a família de Manoel Machado.

O espaço foi construído em um terreno 5 mil metros quadrados na rua Tibúrcio Cavalcante, 607, próximo ao Shopping Aldeota. Atualmente, o casarão é propriedade da Dasart Engenharia.

Neste ano, nova edição do evento irá comemorar os 25 anos da Casacor no Ceará e terá entre os homenageados a empreendedora Ticiana Rolim Queiroz, fundadora e presidente da Somos Um, e Pedro Lima, presidente do Grupo 3 Corações.

Informações sobre valores e vendas dos ingressos para a Casacor Ceará 2023 devem ser divulgadas em breve.

Casacor Ceará 2023

Quando : de 12 de setembro a 29 de outubro



: de 12 de setembro a 29 de outubro Onde : rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles



: rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles Mais informações: no site Casacor Ceará 2023 e no Instagram @casacorceara



