Brasil terá teste de semana de trabalho com quatro dias; entenda

Projeto é de consultoria brasileira especialista em felicidade no ambiente corporativo e ONG que defende modelo com semana de trabalho durando quatro dias

E se a semana de trabalho fosse apenas de segunda a quinta-feira, ou de terça a sexta-feira? Caso a proposta pareça atraente para você, pode se animar: a ideia será testada no Brasil.

A iniciativa é da consultoria Reconnect, especializada em "felicidade no trabalho". A empresa, que ajuda outros negócios a aumentar a satisfação e a produtividade dos funcionários, fará o teste em parceria com a ONG 4 Day Week.

Como o nome sugere, a organização não-governamental se dedica a defender a redução do número de dias úteis. Consequentemente, o fim de semana aumenta.

A 4 Day Week fecha acordos com empresas em diversos países para implementar a ideia em regime de teste. O modelo usado é chamado 100-80-100: 100% do salário, 80% da jornada (quatro dias, em vez de cinco), e 100% da produtividade.

Segundo eles, ao diminuir a quantidade de dias em que os funcionários dão expediente, o rendimento deles aumenta. Deste modo, é possível dar à empresa o mesmo retorno de produtividade, enquanto os trabalhadores ganham mais tempo para se dedicar à vida pessoal.

Os diversos projetos-piloto da 4 Day Week pelo mundo buscam entender se a prática pode ter exceções e pontos de melhoria. Caso o modelo funcione, eles sugerem mudanças nas leis trabalhistas locais para que mais empresas decidam experimentar a jornada reduzida.

No Brasil, a Reconnect pretende realizar um teste de seis meses. As primeiras etapas, para elaborar a metodologia que será usada no País, começam em junho.

Alguns países em que o sistema foi testado apresentaram bons resultados. No Reino Unido, mais de 90% das empresas que participaram do experimento mantiveram a jornada reduzida. Na Islândia, 86% da força de trabalho tem direito ao expediente de quatro dias por semana.

Mesmo no Brasil, iniciativas independentes já buscam implementar o modelo. A paulista Novahaus, empresa de software, e a carioca Humanare, de recursos humanos, são dois exemplos.

As empresas interessadas em testar a semana de trabalho de quatro dias podem contatar a 4 Day Week ou a Reconnect. O lançamento de um formulário específico para cadastro na iniciativa está previsto ainda para este mês.

