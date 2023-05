Grupo Mateus abre nesta sexta-feira duas novas lojas no Ceará

O Grupo Mateus, uma das principais empresas do varejo alimentar brasileiro, inaugura nesta sexta-feira, 12, duas novas lojas no Ceará. Uma em Fortaleza, no bairro Henrique Jorge, e outra em Maranguape. Ao todo, 600 empregos estão sendo gerados no Estado.

Com as aberturas, o grupo somará 240 unidades no País. De acordo com o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2023, a companhia passou a ocupar o terceiro lugar com faturamento de R$ 24,6 bilhões em receita bruta no ano passado.

O foco da abertura de novas lojas está na operação de cash and carry, os chamados atacarejos. O presidente do Grupo Mateus, Jesuino Martins, comentou sobre um diferencial que tem sido decisivo para o crescimento da empresa no setor.

Atacarejo

“Nossas lojas de atacarejo oferecem serviços, além de um mix de produtos variado e preços competitivos. O consumidor encontra tudo em um só lugar, o que garante economia, praticidade e comodidade na compra. Este modelo pioneiro tem fidelizado os clientes e nos feito conquistar a confiança dos consumidores nas novas cidades aonde chegamos”, explicou Jesuino, fazendo referência aos espaços de peixaria, açougue, padaria e setor de hortifrúti das lojas.



A primeira loja do grupo Mateus no Ceará foi aberta em 2021, quando foram inauguradas as lojas de Tianguá e Sobral. No ano seguinte, a companhia abriu um Mix Mateus em Itapipoca, depois vieram as lojas de Quixeramobim, Crateús e Maracanaú. Ao todo, já são mais de 3 mil empregos efetivados no Estado.



A projeção é de que sejam abertas ainda lojas em Canindé, Juazeiro e Aracati. Com isso, o número de empregos no Estado deve chegar a mais de 4 mil.

“Gerar emprego, renda, oportunidade de crescimento e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões Norte e Nordeste faz parte da nossa missão”, enfatizou o fundador do Grupo Mateus, Ilson Mateus.

As lojas Mix Mateus de Henrique Jorge e Maranguape abrirão, simultaneamente, nesta sexta, 12, às 7 horas. Ambas funcionarão de segunda a sábado, das 7h às 22h e no domingo, das 7h às 18h.



