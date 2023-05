Ceará recebe centro de inovação têxtil em Maracanaú

Com investimentos de R$ 15 milhões, a Vicunha inaugurou seu primeiro centro de inovação para serviços de lavanderia e consultoria para empresas do mundo todo

A Vicunha, multinacional produtora de denim, instalada no Ceará, inaugurou nessa quinta-feira, 11, o centro de inovação têxtil, a V. Laundry, em Maracanaú. Assim, a empresa além de produtos denim entra para o segmento de serviços e oferece para confecções lavanderia têxtil, tendências e sustentabilidade. O investimento foi da ordem de R$ 15 milhões.



Em um espaço 2.300 m², é possível produzir uma prototipagem de peça jeans em 72 horas, ter economia de até 80% de água e redução de até 40% de uso de químicos em lavanderia e um sistema que pode atender clientes de todo o mundo.



Para o CEO da Vicunha, Marcos De Marchi, o centro de inovação de ponta será um impulsionador do desenvolvimento sustentável da região, gerando novos empregos, estimulando negócios e transformando o estado do Ceará e o Brasil em um polo mundial do setor têxtil.



“O Ceará reúne condições de ser um grande polo têxtil, pois tem energia abundante e cada vez mais renovável. Além de ter disponibilidade de mão de obra e pela expertise têxtil do Estado, que começou com as rendeiras, e a proximidade com o centro consumidor europeu e norte americano via Porto do Pecém”, explicou o CEO sobre os motivos da instalação no Ceará.



A inauguração contou com a presença de representantes da indústria, varejistas, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, o prefeito Roberto Pessoa e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcanti.



Para Elmano é possui receber mais empresas para transformar o polo do Ceará no maior produtor de confecção do País e do mundo.

“Irei conversar com o presidente Lula para na Reforma Tributária termos uma política diferenciada para o Nordeste e para o setor industrial. Seja na área de crédito ou regulamentação tributária. Se queremos criar os empregos temos que criar as condições”, afirmou o governador.

