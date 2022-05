Empresa paulista reduz jornada de trabalho semanal de cinco para quatro dias

A NovaHaus, uma empresa de tecnologia da cidade de Franca (SP), decidiu reformular a jornada de trabalho semanal de seus empregados: ao invés de cinco dias de trabalho e dois de descanso, agora, os funcionários têm o direito de folgar na quarta-feira, trabalhando somente quatro dias por semana.

O movimento de mudança da semana de trabalho foi idealizado com o propósito de que, com maiores horas de descanso e lazer, o trabalho dos funcionários fosse mais eficiente. Recebendo o mesmo salário, e um vale de R$ 400 reais para gastar com cultura, lazer e outras necessidades, os empregados da NovaHaus afirmaram os efeitos positivos da decisão. As informações são do G1.

Quarta livre: jornada de quatro dias ainda é novidade no Brasil

A iniciativa é nova no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos é bem mais frequente, especialmente em empresas de tecnologia, que possuem horários mais flexíveis e orçamentos mais amplos.

"Eu achei [a iniciativa] muito boa. Nesse tempo que eu tenho, eu consigo resolver alguns problemas e também curtir. Com isso eu fico muito feliz e consigo programar melhor. Por enquanto, por exemplo, eu estou fazendo aula de bateria, também estou passeando um pouco mais, tem sido bastante legal”, declarou o programador Gustavo da Silva Gomes.

Mas esse novo modelo ainda não é definitivo. De acordo com a direção da empresa, o projeto-piloto será guiado até novembro deste ano, momento em que os lucros e o rendimento da empresa, assim como as pesquisas de opinião dos funcionários, serão avaliados. A partir disso, a liderança da NovaHaus decidirá se irá manter ou desfazer a nova jornada.



