Corredor de hidrogênio verde será lançado entre Ceará e Roterdã

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, estará no Ceará enquanto o presidente do Porto do Pecém estará em Roterdã. Um link ao vivo vai selar a parceria

Os governos do Ceará e dos Países Baixos vão lançar o Corredor de Hidrogênio Verde no próximo dia 10 de maio, quando o primeiro-ministro Mark Rutte virá ao Ceará. Um link ao vivo com transmissão do Pecém para o World Hydrogen Summit 2023, em Roterdã, vai selar a parceria que visa o transporte do H2V produzido em terras cearenses diretamente para a Holanda.

A rota é planejada desde o boom do H2V no mundo, uma vez que o Pecém é encarado como um dos portos de maior potencial para atrair empreendimentos geradores do novo combustível e Roterdã é considerada a principal porta de entrada para toda a Europa.

"É uma visita simbólica, antes de mais nada, para mostrar a importância que tem essa parceria e a importância que é o Porto do Pecém para o fornecimento de hidrogênio verde na Europa através do Porto de Roterdã", ressaltou Hugo Figueirêdo, presidente do Complexo do Pecém, sobre a relação entre os dois terminais.

Rutte chega ao Ceará no dia 9 de maio, segundo revelou a secretária estadual Roseane Medeiros (Assuntos Internacionais). Já a visita no complexo acontece no dia seguinte.

Potencial do Ceará

Hoje, o Ceará conta com 24 memorandos de entendimento relacionados ao H2V assinados entre investidores e o governo cearense. Destes, três tiveram pré-contratos selados e já dispõem de área reservada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará para instalar as fábricas.

São eles: Fortescue, Casa dos Ventos e AES. O montante de investimento estimado apenas nestes três empreendimentos gira em torno de US$ 8 bilhões. Além disso, o Porto do Pecém deve investir R$ 2,2 bilhões para dotar o terminal de infraestrutura capaz de abrigar os projetos.

Realização e mais protocolos

Figueirêdo conta que estará na Holanda no dia do evento, enquanto o governador Elmano de Freitas (PT) deve recepcionar o primeiro-ministro. O lançamento do Corredor do Hidrogênio Verde ainda desperta a expectativa de assinaturas de novos protocolos.

"Tem mais para ser assinado lá em Roterdã, aguarde", prometeu Figueirêdo.

A cerimônia vai compor a programação de um dos maiores eventos de H2V do planeta. A organização do World Hydrogen Summit projeta a reunião, entre 9 e 11 de maio, de 8.000 tomadores de decisão, ministros de energia e CEOs de mais de 100 países reunidos no Rotterdam Ahoy.

"A visita do próprio primeiro-ministro é uma sinalização clara que há uma demanda do mercado europeu. A Holanda, juntamente com a Alemanha, já comprometeu fundos, recursos do governo deles para estimular a demanda por hidrogênio verde nos seus respectivos países e, portanto, facilitar e favorecer essa exportação", destaca Figueirêdo.

Parceria com Roterdã

Ele ainda aponta a parceria fechada com Roterdã como essencial para a criação deste corredor. Em 2018, visando a ampliação da exportação pelo Ceará para a Europa de diversos itens, o governo cearense negociou com o governo holandês a cessão de 30% do Porto do Pecém.

O investimento de 7,5 bilhões de euros foi feito pelo Porto de Roterdã - controlado pelo governo da Holanda - no terminal do Ceará. Com isso, ganhou o poder de ocupar posições na Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e de Administração.

