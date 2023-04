Ceará avança para construir uma política estadual de hidrogênio verde

Proposta para um projeto de lei será submetida ao Governo do Estado ainda nesta semana

A sugestão de um projeto de lei que cria uma política estadual do hidrogênio verde (H2V) e de seus derivados foi aprovada pela Câmara Setorial de Energias Renováveis da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), na última sexta-feira, 15.

De acordo com o consultor de energia da FIEC, Jurandir Picanço, a indústria verde não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para um mundo mais sustentável.

Ele afirma que a criação de uma política estadual do hidrogênio verde e de seus derivados promoveria inúmeros benefícios não só para a economia local, mas de todo o país. uma vez que a produção de H2V pode criar empregos, oportunidades de negócios, além da descarbonização de setores como a indústria, o transporte e a geração de energia.

"O hidrogênio verde surge como uma alternativa promissora para a descarbonização da economia. A sugestão de um projeto de lei estadual é mais um passo para a criação de uma lei federal que desenvolva e regule a produção, comercialização e a utilização de energia limpa no Brasil, promovendo a redução das emissões de gases de efeito estufa e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas em todo o mundo", disse.

A proposta, solicitada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho, deve ser submetida ainda nesta semana ao Governo do Estado, que dará o encaminhamento necessário.

