Regulamentar hidrogênio verde será prioridade para Governo do Ceará

Novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, falou que quer trabalhar junto com a União pela urgente regulamentação do H2v

O futuro secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho (PDT), falou à imprensa sobre como pretende trabalhar na pasta, destacando o desenvolvimento sustentável, social e ambiental, e que vai tratar a regulamentação do hidrogênio verde como prioridade junto com a União.

"Trabalharemos com o governo federal pela urgente regulamentação do hidrogênio verde, que deverá colocar o Ceará em um protagonismo no Brasil e no mundo, e buscaremos fortalecer todos os setores da economia, sempre buscando associar, de forma inteligente, as nossas vantagens competitivas locais e ouvindo as entidades representativas", citou.

De acordo com ele, a construção da secretaria vai ser colaborativa, sob a liderança de Elmano e em conjunto com a iniciativa privada, a união federal e os municípios cearenses.

“Penso a política de desenvolvimento como sendo uma construção participativa, com inteligência de dados, com planejamento, com metas, avaliações sistemáticas e com relações colaborativas e interfederativas, transformando as estruturas econômicas e sociais do Ceará a partir das nossas vantagens competitivas locais”, disse.

Primeiro pedetista no secretariado de Elmano

João Salmito filho é professor e cientista social formado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), com mestrado e doutorado em andamento em Políticas públicas.

Possui ainda MBA em Gestão e Governança Pública pela Escola Superior do Parlamento Cearense -Unipace.

Na carreira política, já foi vereador de Fortaleza de 2005 a 2018 e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza por três vezes.

Também já comandou a Secretaria do Turismo de Fortaleza em 2013 e 2014 e é deputado estadual reeleito para segundo mandato.

