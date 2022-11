Fomento de microcrédito é aposta de Elmano para alavancar também o varejo

Proposta foi apresentada em conversa do governador eleito com representantes da CDL; Entidade trouxe demandas como revitalização e moradias na área central, implementação do Vapt Vupt e gratuidades no transporte

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) busca alavancar o Programa de Microcrédito Produtivo – Ceará Credi, por meio de parceria com o banco do Nordeste (BNB). A afirmação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 21, em uma conversa com representantes do comércio, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CE).

Na oportunidade, ele reforçou o seu compromisso com as promessas de campanha, principalmente a que trata de transporte coletivo gratuito de quem se desloca da região metropolitana para Fortaleza. Assuntos como moradia e a instalação de uma unidade do Vapt Vupt na área central, também foram discutidos.

"Um pauta nossa é como podemos agir na área de crédito e uma das formas é uma parceria com o Banco do Nordeste. O comércio será, certamente, um dos beneficiários do que queremos. Nós só temos o início de uma agência de fomento, queremos expandir essa proposição. Devemos ter projetos de lei enviados para a Assembleia, pra poder avançar em uma discussão com o Banco Central. Isso, efetivamente, nos abre a possibilidade de parcerias com outros setores para aumentar a capacidade de maneira desburocratizada, com maior facilidade para termos créditos", afirma o governador eleito.

Elmano lembra que na campanha se falou sobre linhas e programas voltados para a juventude e para as mulheres e que isso deve se tornar uma ação mais dirigida para estes públicos. "Sabemos que o Governo Federal tem um propósito de um grande apoio à micro e pequena empresas e, certamente, também terá aí alguma ação referente ao crédito. Nós queremos estar prontos pra que tenha uma parceria forte com o Governo Federal para facilitar a retomada da economia gerando emprego para o nosso povo."

O presidente da CDL, Assis Cavalcante, destacou que o crédito, no varejo, é muito importante, não só para os empresários que querem abrir e expandir lojas, como também para o consumidor fazer as suas compras. "Então, o crédito é fundamental e o BNB é uma instituição séria, parceira do varejo."

Ele destacou que o crédito, no setor, é usado para investimento e capital de giro. "Neste final do ano, é capital de giro, mesmo, para comprar e vender com preços mais competitivos. Temos a Copa do Mundo e a Black Friday, neste mês e ainda as festas de final de ano. Enfim, estamos com uma expectativa boa de crescimento, destes dois últimos meses, com relação ao ano passado, de 8 a 9%, o que consideramos uma expectativa bem interessante."

Outras demandas e promessas

O presidente Assis Cavalcante lembra que muitas são as demandas do comércio, principalmente para a área central de Fortaleza. Ele começa a lista falando sobre a instalação de uma unidade do Vapt Vupt, na Rua Senador Pompeu. "Esse é um órgão que atrai muitas pessoas, então, atrairia muitas pessoas que buscam esses serviços oferecidos, para o Centro da cidade."

Outra reivindicação é uma plano de habitação para o Centro. Atualmente, segundo Assis, 28 mil pessoas moram na área central da cidade, mas a intenção do setor de varejo é ampliar e "dar vida à noite" a localidade, beneficiando servidores públicos, comerciantes e comerciários que poderiam morar nas proximidades de onde trabalham.

Sobre a questão das moradias, Elmano destacou que em parceria com a Prefeitura os prédios e locais deverão ser mapeados, para que seja possível abrigar projetos do Programa Minha Casa Minha Vida que deve voltar a realizado pelo governo Federal.

Ele explica que seriam duas frentes de trabalho. Uma de habitações mais populares, nos entornos das estações de metrô, inclusive a do Centro, que receberiam conjuntos habitacionais para quem usaria esse transporte, fomentando o uso do metrô. A outra seria para a faixa 2 do programa, que compreende uma faixa de renda de mais de um salário mínimo, que seria destinada a quem já trabalha no Centro e viria para habitá-lo.

Já sobre o transporte público, Assis Cavalcante ressalta o pedido de se ter passagens gratuitas para as linhas que vão até o Centro, em parceria com a Prefeitura, "para que as pessoas não paguem passagem entre 9h e 16h" Ele também apontou que seria interessante para fomentar as vendas e circulação de pessoas no Centro, a gratuidade também nas passagens do metrô.

Nessa questão do transporte, o governador eleito diz que primeiro vai garantir o que prometeu ainda na campanha eleitoral, que era de ter passe livre da região metropolitana parta Fortaleza. "Na sequência, vamos trabalhar e ver a viabilidade para mais gratuidades, como os passes livres para o Centro, em o parceria com a Prefeitura."

No encontro, ainda foram levantados outros pontos, como qualificação do Centro para o turismo, com revitalização de prédios históricos e a revitalização da Praça do Ferreira e sobre a segurança na área central.



