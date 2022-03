CDL Fortaleza prevê aumento de vendas com liberação de máscaras em ambientes abertos

Com o movimento em lojas abaixo do registrado na época anterior à pandemia, a liberação de máscaras em ambientes abertos é uma esperança para que o número de consumidores nas ruas cresça. Essa é a visão de Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza). Ele aponta que a medida representa o início de uma retomada à normalidade, com base nos indicadores epidemiológicos favoráveis da Covid-19.

“Muita gente ainda não sai de casa. Essa flexibilização é oportuna porque mostra que a pandemia está sob controle”, ressalta o presidente da CDL, lembrando da importância da vacinação para combater a doença. Assis enfatiza que a medida, porém, não significa o fim da crise na saúde, que deverá seguir sendo monitorada. “Nós achamos que conhecemos o vírus, mas não é bem assim”, afirma. Ele reconhece que as medidas adotadas hoje não são definitivas e podem ser revistas caso haja uma piora nos indicadores.

Sobre o assunto O que se sabe sobre a Deltacron, cepa com características da Delta e da Ômicron

Estudos apontam que pandemia começou no mercado de Wuhan

Ministro da Saúde diz que não vai decretar fim da pandemia "sozinho"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O que nós queremos é que o trabalho seja feito de forma conjunta, entre a administração pública e as demais instituições”, argumenta. No dia 5 de março, a CDL disse ao colunista Eliomar de Lima que iria propor o fim do uso de máscaras em ambientes abertos. A sugestão foi baseada na experiência de outros estados brasileiros, assim como no avanço da vacinação. Assis defende que a medida seja tomada primeiro em locais abertos como forma de prudência, para analisar como os números vão se comportar.

Aos lojistas, o presidente reforça a orientação para obedecer aos decretos de forma rigorosa, para saber o que será considerado pela administração como um ambiente aberto e quais serão as regras para os demais espaços. De acordo com o governador Camilo Santana (PT), em live na tarde desta quinta-feira, 18, a decisão respeita a orientação de especialistas e os dados apresentados ao Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.



Tags