Detran Ceará realiza leilão de veículos a partir de R$ 50; veja como participar

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará a 76ª edição do leilão de automóveis apreendidos em situação irregular no Estado. Ação ocorrerá online entre os dias 11 e 13 de maio e contará com 760 lotes compostos por automóveis, motocicletas e peças e equipamentos classificados como sucata. Os lances iniciais variam entre R$ 50 e R$ 2,5 mil a depender do lote a ser leiloado.

"Todos os veículos do leilão foram recolhidos pelo órgão por circularem irregularmente em via pública. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilões de veículos recolhidos, quando não são resgatados pelos proprietários, em 60 dias", conforme detalha o Detran.

O leilão será realizado de forma remota pela empresa especializada Montenegro Leilões, que por meio de seu site já está aberta aos primeiros lances de possíveis interessados. O leilão será composto por veículos recolhidos até janeiro de 2022 em Fortaleza e que já estavam em procedimento de leilão.

Conforme legislação vigente, aqueles que vencerem os lances pelos lotes do referido leilão irão arrematar os veículos, independentemente do valor pago, sem nenhum débito anterior ao leilão. Isso significa que multas, juros e encargos referentes a posses anteriores dos itens leiloados serão desconsiderados.

O Detran pontua, porém, que ficará sob responsabilidade do arrematante a concretização do pagamento de taxas referentes à troca de titularidade e emplacamento dos veículos arrematados. "É o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência e confecção de placas", detalha.

Nos lotes a serem leiloados estão veículos em diferentes estados de conservação, de diversas marcas, modelos e anos. Entre as 639 motocicletas a serem leiloadas, há modelos das marcas Honda, Yamaha, Shineray, Suzuki, Iros, Sundoen, entre outros, as cilindradas também são diversas e os anos de produção das motos variam de modelos datados de 1983 até veículos mais recentes, fabricados em 2020.

Com relação aos carros, há marcas Peugeot, Gol, Ford, Toyota, Fiat, incluindo os clássicos, Corsa, Uno, Fox com fabricação desde o início da década de 1990 até o começo dos anos 2000. Contudo, modelos mais recentes como Fiar Cult 2012, Ford Ka 2011 e 2017 também estão disponíveis no leilão.

O incremento mínimo para lotes de motocicletas é de R$ 100 e de R$ 200 para os carros. Com centenas de lances já registrados, o leilão computa carros sendo leiloados por até R$ 7 mil dois dias antes da definição do vencedor da disputa.

Como participar do leilão do Detran Ceará?

Os interessados em dar lances nos lotes do leilão do Detran Ceará precisam realizar um cadastro breve no site da Montenegro Leilões (www.montenegroleiloes.com.br) para que então, por meio do perfil criado, possa visualizar os lances já cadastrados em cada lote e concorrer no leilão. Mais informações sobre o funcionamento do leilão podem ser obtidas por meio do telefone: (85) 3066-8282.

Para aqueles que desejarem conferir pessoalmente a situação de cada lote a ser leiloado, a Montenegro Leilões estará com visitação presencial, sem necessidade de agendamento, ao longo desta terça-feira, 10 de maio. Os interessados poderão comparecer no pátio leiloeiro da empresa, na R. Ademar Paula, 1000 - Esplanada do Castelão, em Fortaleza.

Regras adicionais sobre o leilão podem ser conferidas no edital que rege a venda dos lotes, disponível no site da empresa leiloeira. Cabe destacar que os lotes classificados como sucata somente poderão ser arrematados por empresas ou associações sucateiras registradas, em situação regular e cadastrados previamente no Detran.

"A realização do leilão virtual permite a participação dos interessados, evitando aglomerações e a propagação do coronavírus, além de evitar a propagação das arboviroses, como dengue, zikavírus e chikungunya, com a venda dos lotes de sucatas", defende o Detran.

