Motocicleta roubada há 12 anos é recuperada no município de Pentecoste

Após serem identificados sinais de adulteração, a motocicleta foi apreendida. Os policiais constatarm que ela havia sido roubada no ano de 2021

Uma motocicleta, que foi roubada há 12 anos, em Fortaleza, foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última terça-feira, 3, no município de Pentecoste, localizada a 91,2 km de Fortaleza.

O veículo foi localizado durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes viram que uma motocicleta sem placa trafegava nas imediações do quilômetro 65 da BR-222. Ao receber ordem de parada, o motociclista tentou fugir, no entanto, os policiais rodoviários seguiram o condutor.

A moto era do modelo Honda CG 125 Fan e foi encontrada pelos policiais com sinais de falsificação. Logo foi detectado que se tratava de uma motocicleta roubada em julho do ano de 2021, na Capital cearense.

O condutor foi preso logo por crime de adulteração de sinal identificador de veículo e encaminhado à Polícia Civil no município de Caucaia.



