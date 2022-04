Confiança do consumidor de Fortaleza com a economia cai 2,4%, mas intenção de compra sobe

De acordo com o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pela Fecomércio, a taxa de pretenção de compras subiu neste bimestre do ano, saltando de 32,2% para 39,8%

O Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC) sofreu um baque de 2,4% neste bimestre em comparação com os dois primeiros meses do ano. Apesar dessa desconfiança com a economia, o consumidor deve aumentar seu consumo.

Segundo os dados apurados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), a taxa de pretensão de consumo subiu 7,6 pontos percentuais (p.p.). Isso quer dizer que mais consumidores revelaram o desejo de comprar algum bem. No primeiro bimestre do ano (janeiro e fevereiro), 32,2% dos consumidores revelaram esse desejo. Agora, neste segundo bimestre, 39,8% dos consumidores revelaram tal desejo.

De acordo com os dados da pesquisa, o perfil de público que mais revela a pretensão de compra é o feminino (40,5%), com faixa etária entre 25 e 34 anos (47,2%) e com renda familiar entre cinco e dez salários-mínimos (48%).

Os produtos mais desejados pelo consumidor de Fortaleza são os Móveis e artigos de decoração (citados por 19,2%), televisores (17,4%), geladeiras e refrigeradores (13,8%), artigos de vestuário (13,7%), calçados (11,3%), máquina de lavar roupas (11,2%) e aparelhos de telefonia celular e smartphones (11,1%).

O ticket médio (valor médio de compra) é estimado em R$ 616,63. Quando segmentamos esse ticket médio por grupos consumidores, os homens gastam mais (R$ 633,39), assim como os jovens entre 25 e 34 anos (R$ 634,21) e pessoas com estrato de renda acima de dez salários-mínimos (R$ 725)

