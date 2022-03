Centro Fashion Fortaleza realizará bazar com descontos de até 70% em abril

O Centro Fashion Fortaleza confirmou nesta quinta-feira, 24, a realização de um bazar entre os dias 2 e 9 de abril com descontos de até 70%, envolvendo cerca de 4 mil lojas e boxes.

Essa será a 7ª edição do bazar do Centro Fashion Fortaleza e segundo o superintendente do complexo comercial, André Vajas, “o evento já está consolidado em Fortaleza e é muito aguardado por compradores em geral e pelos nossos lojistas. Esse é o momento de comprar roupas que já possuem preços competitivos com valores ainda mais baratos. Nossos lojistas zeram seus estoques para o lançamento de coleções novas”.

Ainda conforme Vajas, os descontos ocorrerão de acordo com a política de vendas de cada box ou loja, mas entre os itens poderão ser encontradas peças femininas, masculinas, infantis, íntimas, biquínis, calçados e acessórios em promoção. Ele ressaltou por fim, o cumprimento de protocolos sanitários contra a Covid-19, incluindo a exigência do uso de máscaras de vendedores, colaboradores e clientes.



Serviço

7ª Edição Bazar Centro Fashion

Local: Centro Fashion Fortaleza – Avenida Filomeno Gomes, ao lado da Marinha.

Data: 02 a 09 de abril;

Horário: Segunda a sábado, de 9h às 19h, e domingo, das 9h às 16h

