Iguatemi S.A aposta em brechó de luxo com compra de ações da Etiqueta Única por R$ 27 milhões

O Grupo Iguatemi S.A, da família Jereissati, aumenta sua aposta no mercado de artigos de luxo usados. Marca investiu R$ 27 milhões na compra de 23,08% das ações da startup Etiqueta Única, especializada na curadoria circular de artigos de luxo de segunda mão. Operação aumenta a parceria comercial entre as marcas, firmada desde o ano passado e fortalecerá e-commerce com benefícios de Programa de recompensa em dinheiro no qual uma porcentagem do valor gasto é devolvido ao consumidor em forma de crédito para novas compras aos consumidores.

A transação foi formalizada e divulgada ao mercado na última quinta-feira, 3 de março. A operação garante ao grupo empresarial Iguatemi S.A a possibilidade de compra de todas as ações da Etiqueta Única em um prazo de três anos.

"A parceria com a Iguatemi S.A reforça a importância da inovação e do consumo consciente no mercado da moda. Atualmente, a Etiqueta Única é a maior plataforma online de luxo especializada em economia colaborativa e circular da América Latina, com crescimento médio de 40% ao ano", destacam as empresas no anúncio da transação comercial.

O foco da operação, para o Grupo Iguatemi, é ampliar o leque de ofertas e presença de mercado com a incorporação das práticas da Etiqueta Única no marketplace da marca. A operação da Etiqueta Única consiste na concretização de um bazar online somente com artigos de luxo.

O funcionamento é divido em coleta das peças, autenticação de originalidade dos produtos, higienização, precificação, cadastro nos sites de compras online, venda, entrega e todo processo de pós-venda.

A partir da incorporação das atividades da startup, o Grupo Iguatemi entra no mercado de artigos de luxo usados já com um sistema operacional, 600 marcas nacionais e internacionais em seu portfólio, além de um estoque de mil produtos de luxo autenticados e prontos para venda. Entre os produtos comercializadas estão acessórios, calçados e roupas de marcas como Gucci, Chanel e Louis Vuitton.

Com amparo da marca Iguatemi e o investimento aplicado pelo grupo, a Etiqueta Única projeta triplicar até 2023 o seu volume bruto de mercadorias, (GMV, na sigla em inglês), que indica o valor monetário total de vendas realizadas pela plataforma.

As empresas afirmam que a venda de produtos de luxo segunda mão tem apresentado um crescimento quatro vezes maior ao do mercado regular e estimam-se que até o ano de 2025, cerca de 29% do mercado de luxo global se dará por meio de canais digitais.

"A combinação dos espaços físicos dos shoppings no portfólio Iguatemi, o marketplace Iguatemi 365 e agora a Etiqueta Única posiciona a companhia em um lugar estratégico para capturar esse crescimento", argumentam as empresas.

O Grupo Iguatemi e a Etiqueta Única firmaram a primeira parceria entre as marcas ainda em 2021 por meio do programa Lifecycle. O objetivo era promover a economia circular a um consumo mais sustentável e consciente de moda.

Na ação, os valores dos produtos vendidos pela Etiqueta Única eram convertidos em crédito, com um adicional de 10% sobre o preço final de cada produto, para ser utilizado em forma de cashback na compra de outros produtos no marketplace Iguatemi 365. Com a nova operação conjunta das empresas, a promessa é de que essa estratégia seja fortalecida com condições melhores para os consumidores.

A Iguatemi S.A. possui 14 shoppings e dois outlets nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além disso, administra três torres comerciais que juntamente com os centros comerciais totalizam 707 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 450 mil m².

