Shopping na Messejana terá hotel, 1.200 lojas e vai gerar 5 mil empregos em Fortaleza

Com investimento de R$ 140 milhões, o bairro Messejana receberá um novo shopping, o Gigamall. A unidade atuará com foco em vendas no atacado e mira abastecer o mercado de estados vizinhos ao Ceará. Empreendimento é operacionalizado pelo Grupo J. Sleiman, que prevê inauguração até 2023 com 1.200 lojas e geração de 5 mil vagas de emprego em Fortaleza.

Após a conclusão das obras, a unidade apresentará área construída de 70 mil metros quadrados, além de 70 vagas de estacionamento exclusiva para ônibus rodoviários e cerca de 700 vagas para clientes e lojistas do empreendimento, distribuídas em três pavimentos superiores.

Além disso, haverão espaços de coworking, para operações corporativas, com salas destinadas a operações como escritórios, consultórios, clínicas e outros tipos de empreendimentos.

Foco na conquista de mercado em outros estados

O foco do investimento do Grupo J. Sleiman é ser um centro comercial de moda atacadista capaz de abastecer diversas regiões do Brasil. Com esse intuito, o local contará com um hotel em anexo como forma de amparar os comerciantes vindos de outras localidades. Informações sobre a capacidade total do hotel ainda não foram reveladas pela empresa.

"A ideia de termos um hotel junto ao Gigamall reflete nosso entendimento de que conforto e praticidade geram mais oportunidades de negócio. Acolher bem aqueles comerciantes que vêm de outras cidades, às vezes, até de outros estados, possibilitará que eles permaneçam mais tempo negociando no local, injetando mais recursos na nossa economia", afirma Regis Tavares, superintendente do shopping.

A infraestrutura contará ainda coma operação de empresas de logística com intuito de amparar os revendedores de outros estados que venham comprar mercadoria na unidade. O prédio terá dois pavimentos de lojas e será inteiramente climatizado.

O Grupo J. Sleiman reforça que dará início a pré-venda das lojas do Gigamall "em breve". No começo da comercializações dos pontos, a prioridade, conforme a empresa, será para parcerias com "atacadistas de moda já consolidados no mercado". O grupo empresarial reforça, porém, que após o fechamento das primeiras propostas "irá comercializar suas unidades com os demais interessados".

Localização

A arquitetura do local é planejada pela Griffe Arquitetura, escritório de Goiânia especializado em shoppings de atacado. O intuito, conforme divulgação da unidade é ser "diferente dos demais empreendimentos já existentes no Ceará". Uma aposta da empresa é o projeto arquitetônico planejado para grande fluxo de pessoas e intensa movimentação de mercadorias.

“O Ceará ocupa hoje o sexto lugar no ranking de polo de confecções no Brasil, mas já esteve em segundo, atrás apenas de São Paulo. Temos como compromisso ajudar no desenvolvimento econômico do setor no estado e buscar subir novamente nesse ranking”, argumenta Regis.

A localização do empreendimento também foi pensada por ser estratégia do ponto de vista de rotas de entrada e saída do Ceará. Conforme Regis, a localização do empreendimento, na rua José Hipólito, no centro de Messejana, com acessos à Br-116 e a CE-040 foram decisivas na escolha.

"Além de ser um bairro de comércio muito forte, com muitas oportunidades de crescimento. Investir nesta região é estratégico para o crescimento do setor da moda no Ceará", complementa.

Sobre o Grupo J. Sleiman

Grupo empresarial atua há 60 anos no mercado do atacarejo e detém as operações do DAG Distribuidor, empresa especialista em produtos de higiene pessoal e beleza, e da Merchant Distribuidora, focada em produtos das categorias de limpeza, alimentos e também na realização de bazar. Ao todo, o grupo apresenta operações em 184 municípios brasileiros.

