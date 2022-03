Nascidos de 1968 a 1983 têm repescagem para sacar valores esquecidos

Consulta é feita por meio de sistema Valores a Receber, do Banco Central; repescagem pode ser realizada em nome de pessoas nascidas de 1968 a 1983 e de empresas abertas neste período

O sistema Valores a Receber, do Banco Central, abriu uma repescagem para quem perdeu o prazo de solicitação do dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. O período começou às 4 horas deste sábado, 19, e vai até a meia-noite.

Podem participar da repescagem pessoas nascidas de 1968 a 1983 ou empresas abertas neste período, que perderam o prazo para pedir o saque de valores esquecidos. A solicitação é feita no no site do sistema Valores a Receber, disponível neste link.

O público da repescagem pode consultar o sistema no período informado. Em seguida, é possível agendar a retirada do dinheiro ou solicitar transferência para outras contas bancárias.

O site estará acessível apenas para quem não consultou o site do Banco Central no horário agendado, entre a segunda-feira, 14, e a sexta-feira, 18. Quem não participar da repescagem terá que esperar até o próximo dia 28 para agendar a retirada.

O Sistema de Valores a Receber, do Banco Central, foi aberto em 13 de fevereiro. Ele permitia apenas a consulta do dinheiro esquecido, naquele momento, e informava um dia e hora para que o usuário voltasse ao site para agendar o saque ou transferência dos valores.

Há, por fim, um terceiro prazo a esperar, depois do agendamento. Após a solicitação, a instituição financeira onde está o dinheiro tem até 12 dias úteis para transferir os valores.

Como consultar dinheiro esquecido no site do Banco Central

O sistema Valores a Receber permite encontrar dinheiro "esquecido" em bancos e instituições financeiras. É possível verificar, por exemplo, uma poupança que não é movimentada há tempos, ou o saldo de um antigo consórcio. Veja abaixo como realizar a consulta.

Acesse o site do sistema neste link e insira os dados. Para pessoas físicas, é necessário CPF e data de nascimento. Para empresas, o CNPJ e a data de abertura; Caso não haja valores a receber, o site informa uma nova data para realizar a consulta. Como os registros financeiros são de diversas instituições e podem ser de décadas atrás, o próximo período de consulta irá incluir mais serviços, públicos ou privados; Caso haja dinheiro esquecido, o site apresentará um dia e hora específicos para ser acessado novamente. No dia e período informados, pode-se acessar o sistema para descobrir o valor exato e agendar a transferência; No dia e hora informados, acesse o sistema. Haverá um botão com o nome "Acessar meus Valores a Receber". Clicando nele, será solicitado o login pela conta Gov.br, que deve ter nível Prata ou Ouro (confira mais abaixo como obter a classificação); O sistema exibirá o valor a receber, a instituição de origem do dinheiro e o tipo de transação. Logo abaixo, poderão aparecer duas opções: "Solicitar aqui" ou "Falar com a instituição"; No primeiro caso, a instituição envia o valor por Pix. É necessário clicar no botão, selecionar uma chave Pix para receber o dinheiro, e informar os dados pessoais. A transferência será feita em até 12 dias úteis, e será gerado um protocolo para contatar as instituições, caso aconteça algum problema; No segundo caso, é necessário solicitar manualmente a devolução do dinheiro. O sistema exibirá telefone e/ou e-mail para contatar a instituição e fazer o pedido.

Como ter conta Gov.br para consultar dinheiro esquecido



Para usar o sistema Valores a Receber, é preciso ter uma conta Gov.br, e para solicitar a retirada do dinheiro é necessário um cadastro com nível Prata ou Ouro. O cadastro, vinculado ao Governo Federal, pode ser feito por qualquer cidadão brasileiro.

Há três níveis da conta Gov.br: Bronze, Prata e Ouro. O primeiro, mais baixo, permite acesso a serviços que não incluem dados sensíveis. O nível Prata tem permissões mais amplas, e o Ouro dá acesso a todos os serviços digitais do Governo Federal.

Somente os níveis Prata e Ouro podem solicitar o dinheiro esquecido no sistema do Banco Central. Veja abaixo como ter as classificações mais altas.



Conta Gov.br Prata ou Ouro

A conta Gov.br pode ser criada pelo site do Governo Federal, neste link, ou pelo aplicativo Gov.br, disponível para iPhone e Android; Após fazer o cadastro, o nível Prata pode ser conseguido ao vincular a conta Gov.br a um banco credenciado junto ao Banco Central, ou realizando o reconhecimento facial com foto do rosto e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); O nível Ouro, por sua vez, é obtido ao validar a conta com reconhecimento facial vinculado à Justiça Eleitoral (para quem tem a biometria do Título de Eleitor), opção disponível no próprio aplicativo Gov.br; ou fazendo login com um Certificado Digital validado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).

