Mulher sofre acidente para desviar de cachorro e o cãozinho se sente 'culpado' e participa do resgate

Um acidente que ocorreu no bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Região metropolitana do Recife, na última quinta-feira, 17, chamou a atenção de internautas por um ato lindo de solidariedade. Para desviar de um cachorro, que atravessava a rua, uma mulher acabou caindo da moto. Foi então, que o animal, aparentemente, culpado, se deitou do lado da vítima e só saiu depois que o socorro foi realizado.



De acordo com os bombeiros que realizaram o resgate, o animal não saia de perto da mulher. Em um dado momento, o cachorro ficou deitado perto do bombeiro que estava realizando o procedimento de socorro. Em uma nota postada pelo Corpo de Bombeiros, a atitude do animal foi destacada.

Veja a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:



Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h da manhã do dia 17, para socorrer uma vítima de queda de motocicleta na Av. Ayrton Sena, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, nas proximidades do supermercado Leão. A vítima, a mulher que conduzia a motocicleta, caiu ao tentar desviar de um cãozinho que atravessava assustado a via. Ainda no chão, a mulher foi surpreendida ao perceber que o animal parecendo arrependido deitou-se ao seu lado, cuidando desta durante todo o procedimento de socorro realizado por nossas equipes. Compareceram ao local 03 (três) Viaturas dos Bombeiros(Duas Motos Resgate e Um Auto resgate),que após prestarem os devidos cuidados a vítima, que se queixava de dor no tórax, a conduziram para UPA dos Torrões, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O incidente aconteceu na Avenida Ayrton Sena, em Piedade, e a mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, onde foi atendida pelos médicos. Já o cachorro, foi levado por um morador de rua.

Do Jornal do Commercio

Via Rede Nordeste



