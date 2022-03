Vídeo: Boi invade avenida de São Paulo, foge da polícia e derruba pessoas

Na manhã da última quarta-feira, 16, um boi foi visto percorrendo a Avenida Inajar de Souza, na Zona Norte de São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o animal correndo atrás de pessoas que passavam pelo local.

No vídeo publicado no Twitter, é possível ver o momento em que o animal ataca pessoas que estavam no canteiro central de avenida, entre eles, policiais que foram chamados para resolver a ocorrência. Os pedestres correm do boi, mas pelo menos duas são atingidas pelo animal.

O animal foi capturado e está com a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) da Secretaria Municipal da Saúde para avaliação e exames médicos. Ele será colocado para adoção na Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), disse a prefeitura de São Paulo em nota enviada ao portal e notícias G1. A PM esteve no local e afirmou ainda que o animal foi atropelado por um ônibus. Não há informações sobre quem seria o dono do bio.

GENTE TEM UM BOI DOIDO AQ PERTO DE CASA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/JqrIdeLbK9 — ʏᴜᴋᴋɪ; ⚤︎ (@dazaipaliet) March 16, 2022





