Pedreiro faz sucesso nas redes sociais com conteúdos de humor: "Adoro fazer os outros rirem"

Entre tijolos e cimento, o pedreiro Ricardo Neves, de 47 anos, vem traçando um novo rumo dentro das redes sociais. Com quase 900 mil seguidores no TikTok, Ricardo viralizou com seus vídeos de humor e trends do aplicativo, chamando a atenção dos seguidores com seu carisma. “Eu adoro fazer os outros rirem”, destaca.

Apesar de ter viralizado há pouco tempo na “rede social vizinha”, Ricardo já vinha criando conteúdo para outras plataformas, como o Facebook. Há cerca de um ano, ele decidiu entrar para o TikTok e passou a produzir vídeos para o aplicativo. Agora, está ganhando visibilidade.

Sobre o assunto Professor viraliza ao ensinar inglês cantando em escola pública de Fortaleza

Jovem é aprovado em medicina, vai à lavoura contar ao pai e reação dos dois emociona

Cearense vende doces na rua para estudar Engenharia no Rio de Janeiro; veja como ajudar

Menino fotografado com árvore de Natal em lixão realiza sonho de comprar uma casa: "Muita alegria"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na rede social, o pedreiro compartilha vídeos de dublagens, dancinhas que estão em alta no aplicativo e mostra sua rotina. Fora das câmeras, Ricardo afirma que leva uma vida tranquila. “Todo dia é de casa para o trabalho. A minha vida é essa: visitar meus irmãos e a minha família”, relata.

Nascido no Recife, em Pernambuco, Ricardo vem de uma família com 11irmãose trabalha como pedreiro há cerca de 16 anos. Ele conta que seus familiares apoiam suas empreitadas e que adoram seus vídeos. “Eu fico enviando os vídeos e eles caem na risada. Minha família é só felicidade comigo”, garante.

O pedreiro revela que Tiririca e Didi são suas inspirações e que consome muito conteúdo dos dois. As dublagens são o ponto forte de Ricardo e o tipo de conteúdo que mais gosta de criar. Mas foram as dancinhas que chamaram a atenção do público: seu vídeo de maior sucesso soma mais de 25,3 milhões de visualizações.

Apesar de ter começado a criar conteúdos sem pretensão, Ricardo já nota o impacto da audiência dos seus vídeos em sua vida. Sua conta no Instagram acumula mais de 200 mil seguidores, e o pedreiro está realizando algumas parcerias e publicidades através do perfil. “Estamos em negociação e acredito que daqui para frente dê tudo certo”, pontua.

Ele também tem recebido o carinho dos seguidores nas ruas de Recife. “Para onde eu vou, o pessoal tira foto comigo, pede para eu tirar foto com a família”, conta. Ricardo afirma que sempre quis “trazer alegria” para as pessoas e diz estar realizado com os frutos que está colhendo.

“Eu sou grato por isso, sempre acreditei que um dia eu ia chegar”, finaliza.

@ricardoneves488 Eu só tomo banho no sábado curti e comenta ♬ som original - Thayna Mendonça

Tags