Detran realiza leilão com 588 veículos com lances entre R$ 50 e R$ 3 mil

Entre os dias 3 e 4 de março, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), realizará um leilão virtual com 588 veículos, entre motos e carros. Os lances iniciais variam entre R$ 50 e R$ 3 mil e qualquer pessoa poderá participar. A operação será coordenada pela plataforma Montenegro Leilões.

O leilão conta ainda com 280 lotes de sucata que somente poderão ser arrematados por sucateiros cadastrados no Detran do Ceará. Essa é a 74ª edição de leilão de veículos apreendidos pelo Detran no Estado.

Serão leiloados motos e carros apreendidos até outubro de 2021 e que já estavam em procedimento de leilão, ou seja, que não foram reivindicados por seus respectivos proprietários para regularização dos veículos e reintegração de posse dos mesmos.

"Todos os veículos foram apreendidos pelo órgão por circularem irregularmente na via pública. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilão de veículos apreendidos, quando não são resgatados pelos proprietários em 30 dias", destaca o Detran.

O órgão de trânsito pontua ainda que os vencedores do leilão receberão os veículos "sem nenhum débito anterior ao leilão". Apesar disso, o procedimento de emplacamento, transferência para novo proprietário será de total responsabilidade dos arrematantes de cada lote. "Mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, confecção de placas, entre outros", conforme explica o Detran em anúncio do leilão.

A entrega dos veículos aos novos proprietários ocorrerá de forma escalonada com base no mês de aniversário dos mesmos, conforme regras do edital. Assim, a distribuição ocorrerá da seguinte forma:

Dia 8 de março para arrematantes nascidos no mês de janeiro, fevereiro e março



para arrematantes nascidos no mês de janeiro, fevereiro e março Dia 9 de março para arrematantes nascidos no mês de abril, maio e junho



para arrematantes nascidos no mês de abril, maio e junho Dia 10 de março para arrematantes nascidos no mês de julho, agosto e setembro



para arrematantes nascidos no mês de julho, agosto e setembro Dia 11 de março para arrematantes nascidos no mês de outubro, novembro e dezembro



para arrematantes nascidos no mês de outubro, novembro e dezembro Entre o dia 14 e 18 de março para aqueles que não obedecerem ao prazo acima.

Como participar do leilão do Detran Ceará?

Os interessados devem se inscrever no site da Montenegro Leilões (www.montenegroleiloes.com.br). Quem preferir, também poderá obter mais informações através do telefone: (85) 3066.8282.

O site da empresa leiloeira já está recebendo lances para os veículos e alguns lotes acumulam mais de doze lances. O incremente mínimo de cada nova proposta varia entre R$ 100 e R$ 200 a depender do valor total do lote.

A visitação dos veículos ficará aberta até as 17h desta quarta-feira, 2 de março, pátio central da Montenegro Leilões, em Fortaleza.

O edital completo com todas as regras do leilão e os lotes a serem leiloados podem ser consultados clicando aqui

