CNH Popular: selecionados de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú começam a ser atendidos

Os atendimentos dos candidatos dos municípios de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú aprovados no CNH Popular começaram na última sexta-feira, 18. De acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), os selecionados devem comparecer aos locais de atendimento no dia e horário marcados. As informações dos atendimentos individuais podem ser consultadas no site oficial do Detran-CE.

Sobre o assunto Programa CNH popular: saiba quem tem direito ao benefício no Ceará

Edição de 2022 da CNH popular no Ceará será lançada até o mês de março

CNH Popular: vejas as novas datas para atendimento em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú

Na ocasião, os selecionados irão passar por análises de documentações e identificação, através de foto, biometria e assinatura digital, além de exames clínicos e psicológicos, bem como o encaminhamento ao Centro de Formação de Condutores (CFC) para dar início às aulas teóricas. Cerca de 25 mil pessoas em todo o Estado serão beneficiadas com a 1ª habilitação para categorias A (moto) ou B (carro). Os candidatos que optarem pela categoria A ainda receberão um capacete..

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com Fortaleza e Região Metropolitana, o Detran-CE passa a atender 76 dos 184 municípios em todo o estado. “Com a retomada dos atendimentos, em breve, todos os municípios serão atendidos. E os que já foram avançarão para as próximas etapas até a conclusão do processo de habilitação”, ressaltou o superintendente do Detran-CE, Maximiliano Quintino.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags