IPVA 2022 no Ceará vai de R$ 63,9 mil a R$ 22,15; confira o quanto você vai pagar

Sefaz divulgou nesta terça-feira, 28, os detalhes sobre o pagamento do imposto. Os valores são referentes aos veículos que ainda têm taxação. Isso porque ainda há os isentos no Estado

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) anunciou nesta terça-feira, 28, os detalhes sobre o pagamento do IPVA 2022 no Ceará. As alíquotas permanecem as mesmas dos anos anteriores, variando de 0,5% a 3,5% sobre o valor venal, dependendo do tipo de veículo. A maior parte da frota tem alíquota de 3%.

LEIA MAIS | Com 2,3 milhões de veículos taxados no Ceará, IPVA 2022 já pode ser pago dia 3 de janeiro



O POVO preparou uma lista com os valores devidos por cada motorista a depender de seu veículo e modelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

>> VEJA A TABELA: Lista completa de valores por veículos e modelos no IPVA 2022

De acordo com a Sefaz, os veículos com maiores valores venais - segundo a tabela Fipe, são dois modelos de luxo: O primeiro é um Porsche 911 GT2 RS 2018, avaliado em R$ 1.825.862,00, que vai pagar IPVA no valor de R$ 63.905,17.

O segundo também é um veículo da marca Porsche, do modelo 911 Turbo CAB 2021, que é avaliado em R$ 1.286.345,00. O dono do veículo vai pagar 45.022,08 em imposto.

Na outra ponta da lista temos os dois modelos com menor valor venal e que irão pagar o menor valor de IPVA: O modelo com menor valor é uma motocicleta Kasinski Prima E 2000, que foi avaliada em R$ 2.215,00 e deve em IPVA R$ 22,15.

O entre os veículos, o menor valor de IPVA a ser pago em 2022 é relativo a um Buggy Picheth, que foi avaliado em R$ 5.548,00 e deve R$ 166,44 de imposto.

Tags