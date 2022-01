IPVA 2022 CE: Saiba como emitir o boleto no site da Sefaz

AO O POVO, a Sefaz indica que o boleto, a princípio, deve ser retirado pelo site do órgão, enquanto os ajustes no aplicativo são realizados

Os boletos em cota única ou parcelados do IPVA 2022 no Ceará já estão disponíveis desde esta segunda-feira, 3, no site da Secretaria da Fazenda do Estado. Pelo aplicativo para celulares com sistemas Android ou iOS a emissão do documento ainda passa por ajustes.

AO O POVO, a Sefaz indica que o boleto, a princípio, deve ser retirado pelo site do órgão, enquanto os ajustes no aplicativo são realizados.

E para ajudar o contribuinte, O POVO preparou um passo a passo de como emitir o boleto pelo site da Secretaria:

1º Passo - Entrar no site

Digite: www.sefaz.ce.gov.br ou busque o site pelo seu navegador e entre. Lembrando que é possível acessar o site do IPVA diretamente, clicando aqui.

Página inicial do site da Sefaz (Foto: Reprodução)



2º Passo - procure por IPVA

Já no site da Sefaz, vá descendo até encontrar os Destaques e veja a aba "IPVA" ou "Dados IPVA" e clique.

Aba Destaques, onde se deve clicar em IPVA (Foto: Reprodução)



3º Passo - Procure por imposto

Após clicar em "Dados IPVA", o site da Sefaz vai te direcionar para uma página própria do IPVA. Ao lado esquerdo, vai ter uma lista de opções. Clique na que esta escrita "Imposto" > depois em "Emitir DAE IPVA". Lembrando que é possível acessar esse site do IPVA diretamente, clicando aqui.

Página do IPVA (Foto: Reprodução)



4º Passo - Emita DAE IPVA

Após clicar em "Emitir DAE IPVA", o site vai pedir o Chassi do Veículo. Se você não tiver ele em mãos, pode colocar apenas a placa do automóvel e o Renavam, simultaneamente.

Dados para emissão do IPVA 2022 Ceará (Foto: Reprodução)



5º Passo - Imprimir Boleto

Após colocar seus dados, você será direcionado para a página de emissão do Boleto. Aí você escolhe se que pagar em cota única, com prazo até 31 de janeiro de 2022, e aí clica no botão "IMPRIMIR COTA ÚNICA".

Ou se quiser seleciona a parcela que quer pagar e clica ou em "IMPRIMIR CARNÊ" ou em "IMPRIMIR DAE".

Área de emissão de boletos IPVA 2022 Ceará (Foto: Reprodução)



