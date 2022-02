Operação que investiga adulteração de veículos do Exército cumpre mandados no Ceará e em outros 10 estados

A operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF), denominada Fiat Lux, identificou 10 mil adulterações de veículos, sendo 3.300 em viaturas do Exército Brasileiro. A ação ocorre no Ceará e mais 10 estados brasileiros.



Estados:

- São Paulo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

- Minas Gerais

- Tocantins

- Pará

- Mato Grosso do Sul

- Goiás

- Paraíba

- Ceará

- Paraná

- Pernambuco

- Maranhão



Conforme PRF e PF, são cumpridos 82 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão. Mais de 400 policiais federais e rodoviários federais envolvidos na operação. O poder judiciário, a pedido da PF, decidiu pelo afastamento de 95 servidores do Detran, sendo três de São Paulo, sete do Tocantins, três de Minas Gerais e 20 despachantes. Nenhum dos funcionários seria do Ceará.

Sobre o assunto PRF lança campanha educativa para Carnaval 2022 em rodovias do País

Em três anos, PRF recuperou R$ 23,1 bilhões em apreensões



O inquérito foi instaurado depois que foi apontada a clonagem de veículos do exército. Os números dos chassis eram usados de forma ilegal e os criminosos legalizavam carros oriundos de furto ou roubo. A investigação detectou que as clonagens aconteceram com a conivência de profissionais do Detran e despachantes. Equipes do Exército prestaram apoio logístico. A PF ressaltou que não há participação de integrantes das forças armadas nas fraudes.

Crimes sistema financeiro

As investigações da PRF e PF mostram que, além da clonagem de veículos, a operação também identificou uma outra prática criminosa. Contando com a participação de servidores do Detran, cooptados pelo esquema criminoso, os envolvidos criavam veículos. Estes veículos fictícios existiam apenas no Sistema Federal da Secretaria Nacional de Trânsito, permitindo, assim, a realização de financiamentos e a participação em consórcios. Em razão desta falsificação, os veículos eram dados como garantia em operações financeiras, configurando crime contra o Sistema Financeiro Nacional.