BNB prorroga prazo para renegociação de dívidas com até 95% de desconto

O Banco do Nordeste (BNB) estendeu até o dia 25 de fevereiro o prazo para regularização de dívidas de produtores rurais, industriais, comerciais e de serviços. Os descontos de até 95% incidem sobre mora, multa e quaisquer outros encargos de inadimplemento.

A medida é válida para todas as operações realizadas com recursos internos do BNB. No caso do desconto de até 95%, podem aderir clientes, independentemente do porte do negócio, que estejam com dívidas vencidas há mais de dois anos.

Caso o cliente opte por prorrogar a dívida, o novo prazo pode chegar a 48 meses, a depender da situação de cada operação e das garantias apresentadas, com pagamento inicial de 5% a 40% do valor.

Para o superintendente de Recuperação de Crédito, Leonardo da Hora Barreto, os clientes devem aproveitar a oportunidade para ficaram adimplentes com a instituição. “Regularizar sua situação no Banco do Nordeste possibilita ao cliente sua reabilitação no mercado de crédito, abrindo novas possibilidades de negócio. Os benefícios oferecidos pela campanha permitem uma redução de juros e outros encargos, sendo uma oportunidade única para o cliente liquidar a dívida com redução significativa do saldo devedor”, afirma.

Clientes interessados devem procurar suas agências de relacionamento do BNB. Para esclarecimento de dúvidas, está disponível o SAC do Banco do Nordeste, telefone 0800 728 30 30.

