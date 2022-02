BNB libera R$ 886,9 milhões para reforma de aeroporto de Juazeiro do Norte, Campina Grande e Recife

Pacote assinado com a Aena Brasil, administradora dos aeroportos, e com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, incluem também um complexo turístico em Recife.

O Banco do Nordeste será o agente financiador da reforma dos aeroportos de Juazeiro do Norte (CE), Recife (PE) e Campina Grande (PB). Nesta terça-feira, 01, o presidente da instituição, José Gomes da Costa, assinou contrato com a Aena Brasil e o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, para liberação de contratos de financiamento no valor de R$ 886,9 milhões para reforma dos equipamentos e também para construção de um complexo turístico no centro histórico do Recife.

Os três aeroportos operados pela concessionária Aena Brasil fazem parte do bloco Nordeste e devem receber R$ 790,9 milhões para obras de reforma e modernização. Os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) liberados pelo BNB são da linha FNE Proinfra.

No aeroporto de Juazeiro do Norte, que atende cerca de 27 mil passageiros por mês, serão investidos R$ 168,2 milhões. Já o de Recife irá receber R$ 508,9 milhões. O valor será utilizado em construção civil. O equipamento tem um fluxo médio de 600 mil passageiros. Para o aeroporto de Campina Grande o financiamento será de R$ 113,8 milhões. Trafegam por lá cerca de 11,4 mil passageiros por mês.

Para o presidente do BNB, José Gomes da Costa, os recursos liberados pelo banco trazem desenvolvimento em curto e longo prazos. “Ao investir em equipamentos como aeroportos e o complexo turísticos, o BNB está ajudando a gerar emprego e renda de forma imediata com as obras, mas também criar estrutura para atrair mais turistas para esses estados. Como sabemos, o turismo é um importante motor para a economia no Nordeste”, afirma.

Além dos três equipamentos a serem financiados pelo Banco do Nordeste, outros três aeroportos (João Pessoa-PB, Aracaju-SE e Maceió-AL) também terão contratos assinados nesta terça-feira no valor de R$ 1,2 bilhão. Desse total, R$ 809,2 milhões são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$ 400 milhões da empresa responsável pela administração dos aeroportos, a Aena Brasil.

Os seis aeroportos movimentam, aproximadamente, 14 milhões de passageiros por ano e foram cedidos à Aena Brasil por 30 anos, a partir de 2020, com o compromisso de realizar investimentos na adequação da infraestrutura e recomposição do nível de serviço estabelecido no leilão da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Também foi firmado o acordo para financiamento da segunda etapa do projeto Porto Novo Recife, que visa à revitalização do berço histórico da capital pernambucana. Com recursos do FNE, o crédito de R$ 96 milhões é destinado à construção de um complexo turístico com hotel, integrado a uma marina, e um centro de convenções. As obras tiveram início em 2021.

O hotel terá 300 apartamentos na categoria quatro estrelas, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem (SBClass) do Ministério do Turismo. O local deve comportar ainda restaurantes, lojas, bares e piscina. Já a marina, de classe internacional, deve disponibilizar 156 vagas para embarcações de lazer. E o centro de convenções consistirá num conjunto de salas de reuniões com espaços modulares e capacidade para receber 4 mil pessoas.

No âmbito do Programa de Apoio ao Turismo Regional (FNE Proatur), o financiamento do Banco do Nordeste corresponde a 63% do valor do projeto, orçado em R$ 151,1 milhões. O crédito será utilizado para a construção civil, capital de giro e compra de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, além de estudos e projetos.

