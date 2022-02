Edital do concurso para o Metrofor será publicado no dia 4 de março

Conforme o presidente do Metrofor, o concurso será "eclético", com vagas para diversas áreas de atuação; veja quais já foram divulgadas

Com 150 vagas, o edital do próximo concurso público para o Metrô de Fortaleza (Metrofor) será divulgado no mês que vem, no próximo dia 4 de março de 2022. A informação foi confirmada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo nas redes sociais no fim da manhã desta terça-feira, 15 de fevereiro.

O concurso foi anunciado ainda no fim do ano passado e será "eclético", conforme revela Igor Vasconcelos Ponte, presidente do Metrofor, ao ser questionado por Camilo sobre o andamento da seleção pública.

Conforme o gestor do Metrofor, o concurso reservará vagas nas seguintes áreas:

Operação

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Segurança do Trabalho

Além destas, outras áreas de atuação serão reveladas na publicação do edital na primeira semana de março. A seleção será operacionalizada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) que, conforme Igor, já está construindo o edital de seleção.

"Nós já recebemos, no jurídico do Metrofor, uma minuta da Uece, que já está contratada e trabalhando na definição final do edital. Então, conforme o prazo inicial, no dia 4 de março, devemos estar publicando o edital completo", finaliza Igor.

Além do concurso para o Metrofor, ainda em dezembro de 2021, também durante transmissão ao vivo nas redes sociais, outros sete concursos públicos a serem realizados durante o ano de 2022 foram anunciados para o Estado.

Concursos públicos previstos para 2022 no Ceará:

Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce)



Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH)



Metrô de Fortaleza (Metrofor) - 150 vagas



Universidade Estadual Vale do Acaraú (Uva) - 114 vagas



Universidade Regional do Cariri (Urca) -184 vagas



Universidade Estadual do Ceará (Uece) - 365 vagas



Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)



Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)



Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA)



Procuradoria-Geral do Estado

Concursos público previsto para 2022 no Brasil:

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 7575 vagas



Receita Federal - 699 vagas



Banco Central - 245 vagas



Agência Nacional de Petróleo (ANP) - 107 vagas



Fundação Nacional do Índio (Funai) - 826 vagas



Senado Federal - 40 vagas



Ibama - 568 vagas



ICMBio - 171 vagas



Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - 121 vagas



Ministério da Economia - 300 vagas



Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) - 15 vagas



Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP) - 2939 vagas



Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM SP) - 1000 vagas



Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) - 2700 vagas



Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME SP) - 3250 vagas

Fonte: Central de concursos e O POVO

