Acaba hoje, 7, prazo paga pagamento com 8% de desconto do IPTU 2022 de Fortaleza

Contribuintes de Fortaleza devem ficar atentos ao fim do prazo para pagamento em cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2022. O prazo à vista do tributo, com garantia dos 8% de desconto, encerra hoje, segunda-feira, 7 de fevereiro. Além disso, também hoje, vence a primeira parcela daqueles que optaram pelo pagamento em até 11 vezes.

O contribuinte pode fazer a consulta e imprimir o boleto do IPTU 2022 em Fortaleza diretamente no site da Secretaria Municipal das Finanças. O POVO mostra abaixo quem tem direito a isenção do IPTU em Fortaleza, o calendário completo de pagamento do IPTU 2022, como fazer a consulta e emitir o boleto de pagamento, confira:

Quem tem direito a isenção do IPTU 2022 em Fortaleza?

Neste ano, o imposto em Fortaleza alcança um total de 801.116 imóveis da Cidade. Deste total, 139.772 imóveis estarão isentos do pagamento do IPTU, o que beneficia, principalmente, os imóveis com valor venal de até R$ 83.518,51.

Outros casos de Isenção, desde que obedeçam aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 159, de 26/12/2013, são:



• Pessoa Aposentada e Pensionista

• Ex-combatente

• Empregado Público Municipal

• Pessoa Inválida

• Pessoa Órfã Menor de Pai e Mãe

• Associação de moradores

• Sede de Clube Social

• Imóvel Locado ou cedido a órgão público Municipal

• Servidor Municipal

• Viúvo

• Imóvel locado ou cedido a templo religioso

• Polígono do Centro

Entre os requisitos para isenção destinada às pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, inválidas, e órfãs menores de pai e mãe, estão os seguintes: renda mensal familiar inferior ou igual a 03 (três) salários mínimos, possuir apenas um imóvel no Município e o valor venal do imóvel seja de até R$ 112.428,74

A concessão da isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário.

Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, poderá solicitar o benefício para o IPTU 2022 até o dia 9 de março deste ano com os documentos que comprovem a situação.

Saiba como consultar e como gerar boleto do IPTU 2022:

A consulta do valor do IPTU 2022 e a impressão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) poderão ser feitas a partir do dia 10/01 pelo site www.sefin.fortaleza.ce.gov.br



A impressão dos boletos pode ser feita no site da Sefin, nas opções “Parcela” ou “Carnê”.

Na página virtual da Sefin os cidadãos poderão consultar e imprimir os boletos de pagamento parcelado de todos os meses “a vencer” ou a parcela individual clicando em "IPTU 2022" no banner lateral ou rotativo "BOLETOS IPTU 2022". Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção "Imprimir carnê". Será gerado um arquivo em PDF com todos os boletos a vencer com suas respectivas datas futuras.

Este ano, a Sefin enviará apenas uma remessa do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no final do mês de janeiro. O boleto terá disponíveis os códigos de barra para os pagamentos da primeira cota única e da primeira parcela.

Caso a opção seja de pagamento total, nos vencimentos de 2ª e 3ª cota única, o boleto deverá ser impresso no site.

A declaração de isenção poderá ser impressa no site da Sefin.

Calendário pagamento IPTU 2022 em Fortaleza



07 de fevereiro

Pagamento da cota única com 8% de desconto // Vencimento da primeira parcela



08 de março

Pagamento da cota única com 6% de desconto // Vencimento da segunda parcela



09 de março

Fim do prazo para pedidos de revisão do valor do IPTU e de isenções



07 de abril

Pagamento da cota única com 4% de desconto // Vencimento da terceira parcela



06 de maio

Vencimento da quarta parcela



07 de junho

Vencimento da quinta parcela



07 de julho

Vencimento da sexta parcela



05 de agosto

Vencimento da sétima parcela



08 de setembro

Vencimento da oitava parcela



07 de outubro

Vencimento da nona parcela



08 de novembro

Vencimento da décima parcela



07 de dezembro

Vencimento da décima primeira parcela

Regras de parcelamento do IPTU de 2022 em Fortaleza

Neste ano, os contribuintes terão oportunidade de pagar o IPTU em cota única com três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.

Quem optar pelo pagamento parcelamento do imposto, poderá fazê-lo em até 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 68,14, também com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

Os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que estão adimplentes com o Município nos anos anteriores. Os boletos da 2ª e 3ª cota única e, em caso de parcelamento, a partir da 2ª parcela deverão ser retirados no site da Sefin.

Cabe destacar que o IPTU 2022 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada, apenas a correção do IPCA-e, como previsto em lei.

*Com colaboração de Irna Cavalcante

