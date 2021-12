Venda de hotéis da Beira Mar muda foco para Praia do Futuro como hub hoteleiro do Ceará

Os anúncios recentes confirmando a venda de hotéis localizados na avenida Beira Mar, em Fortaleza, fez outras localidades, como a Praia do Futuro, entrarem na mira das grandes construtoras como polo hoteleiro da Capital.

Isso porque a compra de empreendimentos hoteleiros na Beira Mar demarca um movimento de mercado acentuado pela pandemia e deixa margens para um transformação urbanística e arquitetônica de toda orla da Capital do Ceará.

Hotéis antes destinados ao turismo na Cidade, após a conclusão da venda, darão lugar à condomínios residenciais de alto padrão.

Em alguns casos, como o do Hotel Ponta Mar, próximo ao Náutico, há perspectivas de demolição total da infraestrutura para que um novo empreendimento seja instalado na região. Com as mudanças no setor imobiliário da orla.

Régis Medeiros, presidente da ABIH-CE, comenta sobre esse movimento especulativo e reforça que as vendas recentes de hotéis grandiosos na Beira Mar de Fortaleza não são uma negociação nova, o anunciado mais recente era algo de anos.

Mas frisa que os que estão em operação têm necessidades, como dívidas com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). "Tem caso de hotel pagando R$ 600 mil por ano."

Segundo Régis, conversas com a Prefeitura devem ser aprofundadas para procurar soluções para o setor. O representante do segmento reforça as baixas arrecadações, demissões em massa e encerramento parcial das atividades diante dos meses intensos da pandemia de Covid-19 com isolamento social mais rígido como um dos agravantes deste cenário.

As declarações ocorreram durante a manhã desta segunda-feira, 20 de dezembro, no balanço dos setores de turismo e eventos no Hotel Sonata, na Praia de Iracema.

Na ocasião, o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, destacou que não há um culpado para a situação da saída dos hotéis da Beira Mar da Capital e reforça que para que o segmento da hotelaria seja fortalecido e consiga se recuperar plenamente dos prejuízos gerados pela Covid-19 é necessário a colaboração entre o poder público e os empresários do ramo.

"Nós, poder público, temos de sair da zona de conforto e criar incentivos, ir e incentivar o setor. Existe até uma discussão sobre a Praia do Futuro para que ela possa começar a abrigar grandes resorts e esse é o papel do poder público, incentivar os investimentos", argumenta.

Alexandre destaca que o empresário necessita da segurança oferecida pelo Estado para que se sinta confiante para aplicar recursos em alguma localidade.

"Se vamos pensar em fortalecer a hotelaria da Cidade e o turismo em Fortaleza com incentivos para que o empresário possa ter como investir na Cidade", complementa ao frisar que a troca de críticas entre empresários e o poder público agrava o contexto delicado do setor.

"Se essa equação entre poder público e empresários não for bem balanceada, não adianta porque não vai para frente", finaliza.

Com informações do jornalista Samuel Pimentel







