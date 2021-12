IPVA 2022 CE: veja datas de pagamento e valores do imposto

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) lançou nesta terça-feira, 28, as datas de pagamento, alíquotas e descontos relativos ao Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor em 2022 (IPVA). O valor do imposto dependerá do ano de fabricação e do modelo do veículo.

Estima-se que o Estado arrecada em torno de R$ 1,45 bilhão com a tributação de 2,34 milhões de veículos. 50% do valor obtido será repassado aos municípios onde os veículos estão licenciados, os outros 50% são de posse do Tesouro Estadual.

A Sefaz disponibilizará os boletos em seu site ou no aplicativo “Meu IPVA” a partir da próxima segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 (03/01/2022). O aplicativo pode ser baixado na App Store (Apple) e na Play Store (Android). O pagamento do boleto pode ser efetuado no Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, Bradesco, Santander, Itaú e casas lotéricas. O imposto pode ser pago também com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

IPVA 2022 CE: quais os descontos

Para pagamentos à vista, o imposto terá 10% de desconto em seu valor integral se for pago até o dia 31 de janeiro de 2022. Com o desconto do pagamento à vista mais o abatimento dado aos que participam do programa Sua Nota Tem Valor, o desconto no valor do IPVA pode chegar a 15%. As pessoas cadastradas no programa podem conferir o desconto na opção “Pontuação IPVA” disponível no site ou aplicativo do programa.



Já quem optar por pagar em até cinco parcelas mensais e sucessivas, como foi estabelecido pela Assembleia Legislativa, terá 5% de desconto no valor total do imposto. A primeira parcela vence dia 10 de fevereiro e a quinta em 10 de junho.

IPVA 2022 CE: alta do imposto

Em 2021, houve um fenômeno inflacionário incomum. Provocado pela escassez de insumos devido à pandemia e pela desvalorização do real frente ao dólar, culminou no aumento dos preços de carros usados quando o normal seria a diminuição. Esse fenômeno impactou o preço do imposto, que será mais alto em 2022. O cálculo do IPVA 2022 é baseado no levantamento dos preços médios de mercado dos veículos realizado anualmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



IPVA 2022 CE: isenção do imposto

No Ceará, serão isentos do pagamento do imposto em 2022, veículos fabricados até o ano de 2006. Pessoas com deficiência também têm direito à isenção do IPVA, bem como donos de máquinas agrícolas, ônibus de transporte urbano e metropolitano e taxistas.

IPVA 2022 CE: alíquotas

O Governo do Estado do Ceará concede alíquota reduzida de 1% para motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos até 125 cilindradas que não tenham cometido infrações em 2021. Normalmente, para esses veículos, a alíquota aplicada é de 2%. Veja ops

Ônibus, microônibus e caminhões / locadoras: 1% de alíquota

Veículos elétricos: 1% de alíquota

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos:

1% até 125 cc sem infração de trânsito

2% até 125 cc com infração

3% de 125 a 300 cc

3,5% acima de 300 cc



Automóveis, caminhonete, camionetas e utilitários:



2,50% até 100cv

3,00% 100cv até 180cv

3,50% acima de 180cv

IPVA 2022 CE: cinco carros mais comprados em novembro de 2021

IPVA 2022 dos cinco modelos mais vendidos vai de R$ 681,33 a R$ no Ceará. Ressalta-se que na lista a seguir constam os modelos de cada carro com IPVA mais baratos apresentados na tabela da Sefaz.

1º Chevrolet Onix modelo 2012 R$ 681,33

2º Chevrolet Onix Plus 86 cilindradas modelo 2012 976,35

3º Volkswagen Gol 1.0 modelo 2008 R$ 381,08

4º Fiat Argo modelo 2017 R$ 1.132,43

5º Hyundai Creta modelo 2020 R$ 3.017,16

