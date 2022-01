IPTU 2022 SP: veja calendário de pagamento, consulta e mais sobre o imposto

A primeira parcela do IPTU 2022 e o prazo de pagamento à vista do imposto ocorre no mês de fevereiro. Essa regra é válida para todos os imóveis da capital de São Paulo (SP). Veja calendário de pagamento, consulta e mais

O calendário referente ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) já foi divulgado pela Prefeitura de São Paulo (SP). É possível parcelar o pagamento em até 10 vezes ou realizar a quitação do tributo em cota única, obtendo desconto de 3% no valor total a ser pago.

Os contribuintes serão notificados sobre lançamento do imposto com a opção de pagar à vista ou parcelar. Quem escolher o parcelamento receberá um formulário com os boletos e data de vencimento de todas as parcelas até a quitação do imposto.

IPTU 2022 SP: Consulta do imposto

Os proprietários de imóveis podem consultar no edital da prefeitura as datas de vencimento do IPTU em 2022. Mas atenção: a primeira parcela e o prazo de pagamento à vista do imposto ocorre no mês de fevereiro. Essa regra é válida para todos os imóveis.

Mas, em janeiro, a partir do dia 15, já é possível realizar o pagamento da primeira parcela ou do valor total do imposto por meio da 2ª via do boleto emitida pela internet.

IPTU 2022 SP: pagar à vista ou parcelado?

Para Josilmar Cordenonssi, professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o parcelamento é a melhor opção. Segundo ele, a taxa básica de juros selic está em 9,25% atualmente e, por isso, é mais vantajoso deixar o dinheiro render enquanto parcela o IPTU.

“Se deixar dinheiro no Tesouro Selic, ele vai render mais do que a taxa de juros de 8,5% do IPTU. É melhor parcelar você tendo dinheiro ou não tendo, neste caso. Depois que pagar as parcelas ainda vai sobrar um dinheiro no final das contas”, argumentou o professor à CNN.

IPTU 2022 SP: veja calendário

Os vencimentos que ocorrem em dias sem expediente bancário serão passados para o primeiro dia útil seguinte, sem que seja cobrado um valor a mais por isso.



IPTU 2022 SP (Foto: Divulgação/Prefeitura de SP)



